Bultos en el cuello: cómo reconocer si pueden ser signos de cáncer de tiroides

Con una incidencia que aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 40 años, se desconocen las causas. En ocasiones se relacionan con la deficiencia de yodo, un nutriente necesario para producir hormonas. También se sabe que un factor de riesgo mayor puede ser la presencia de nódulos en varios miembros de la familia, así como el número de embarazos -cuantos más embarazos, más número de nódulos-.