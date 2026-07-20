Caída del consumo interno de carne vacuna: el mercado local retrocede mientras crecen las exportaciones

Resumen para apurados
- En el primer semestre de 2026, Ciccra reportó que el consumo interno de carne vacuna en Argentina cayó 11,5% por la pérdida de poder adquisitivo, mientras las exportaciones crecieron.
- La menor faena redujo la producción un 6,2%, llevando el consumo anual per cápita a 47 kilos. En contraste, los envíos a EE.UU. e Israel impulsaron el volumen exportado en un 10,2%.
- La menor faena de hembras sugiere la recomposición del stock ganadero, lo que perfila la estabilización de la actividad frigorífica y la consolidación del mercado exportador.
El mercado interno de carne vacuna profundizó su retroceso durante el primer semestre de 2026, en contraste con un mayor dinamismo de las exportaciones. De acuerdo con el informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el abastecimiento destinado al consumo local cayó 11,5% interanual, mientras que los embarques al exterior crecieron 10,2%, en un contexto de menor producción y pérdida del poder de compra de los hogares.
Entre enero y junio se produjeron 1,428 millones de toneladas res con hueso de carne vacuna, un volumen 6,2% inferior al registrado en igual período de 2025. De ese total, las exportaciones absorbieron 408.565 toneladas, casi 38.000 toneladas más que un año atrás, impulsadas principalmente por la ampliación de la cuota estadounidense. En cambio, el mercado interno recibió 1,019 millones de toneladas, unas 131.830 toneladas menos que en el primer semestre del año pasado.
Según el informe, la reducción del consumo doméstico responde al deterioro del poder adquisitivo de los hogares, afectado por el aumento del precio relativo de la carne vacuna durante el último año. Como resultado, el consumo aparente per cápita descendió hasta un promedio de 47 kilos anuales, lo que representa una baja de 8,2% frente a junio de 2025.
En cuanto al pecio interno, el informe registró una estabilidad del rubro carnes y derivados de un 0,1% mensual.
Producción y faena
La actividad de la industria frigorífica continuó condicionada por la menor disponibilidad de hacienda para faena. En junio se sacrificaron 1,077 millones de cabezas, un 5,1% menos que un año atrás, mientras que en el acumulado del semestre la faena alcanzó 6,02 millones de animales, con una caída interanual de 8,9%.
Pese a la reducción en la cantidad de animales enviados a faena, la producción de carne disminuyó a un ritmo menor gracias al incremento del peso promedio de las reses. En junio se produjeron 260.000 toneladas res con hueso, un 0,9% menos que un año antes, mientras que en el semestre la producción retrocedió 6,2%.
El trabajo también señala que algunos indicadores comienzan a mostrar una transición hacia una etapa de recomposición del rodeo bovino. En junio, la participación de las hembras en la faena bajó al 45,3%, el nivel más bajo para ese mes desde 2021 y apenas por encima del rango considerado compatible con el mantenimiento del stock ganadero.
Exportaciones
Durante mayo, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 49.183 toneladas peso producto, con un crecimiento de 9,4% respecto del mismo mes de 2025. Estados Unidos e Israel explicaron la mayor parte del incremento, compensando la disminución de los envíos hacia China.
Además del aumento en los volúmenes exportados, mejoró el precio promedio de venta al exterior, que alcanzó los 8.311 dólares por tonelada, un 32,8% más que un año atrás. Esto permitió que la facturación de mayo ascendiera a US$ 408,8 millones, un crecimiento interanual de 45,3%.
Empleo y actividad sectorial
Aunque el informe no presenta indicadores específicos de empleo, describe un escenario de baja actividad para la industria frigorífica debido a la menor oferta de hacienda. Sin embargo, señala que la caída registrada en junio fue menos pronunciada que la observada durante los cinco meses anteriores y que comienzan a aparecer señales de estabilización asociadas al proceso de recomposición del rodeo.