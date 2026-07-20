EconomíaNoticias económicas

Caída del consumo interno de carne vacuna: el mercado local retrocede mientras crecen las exportaciones

Un informe de Ciccra reveló que la demanda doméstica cayó 11,5% en el primer semestre de 2026, mientras que los envíos al exterior aumentaron 10,2%.

Industria frigorífica. AGRICULTURA
Industria frigorífica. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el primer semestre de 2026, Ciccra reportó que el consumo interno de carne vacuna en Argentina cayó 11,5% por la pérdida de poder adquisitivo, mientras las exportaciones crecieron.
  • La menor faena redujo la producción un 6,2%, llevando el consumo anual per cápita a 47 kilos. En contraste, los envíos a EE.UU. e Israel impulsaron el volumen exportado en un 10,2%.
  • La menor faena de hembras sugiere la recomposición del stock ganadero, lo que perfila la estabilización de la actividad frigorífica y la consolidación del mercado exportador.
Resumen generado con IA

El mercado interno de carne vacuna profundizó su retroceso durante el primer semestre de 2026, en contraste con un mayor dinamismo de las exportaciones. De acuerdo con el informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el abastecimiento destinado al consumo local cayó 11,5% interanual, mientras que los embarques al exterior crecieron 10,2%, en un contexto de menor producción y pérdida del poder de compra de los hogares.

Entre enero y junio se produjeron 1,428 millones de toneladas res con hueso de carne vacuna, un volumen 6,2% inferior al registrado en igual período de 2025. De ese total, las exportaciones absorbieron 408.565 toneladas, casi 38.000 toneladas más que un año atrás, impulsadas principalmente por la ampliación de la cuota estadounidense. En cambio, el mercado interno recibió 1,019 millones de toneladas, unas 131.830 toneladas menos que en el primer semestre del año pasado.

Una provincia busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

Una provincia busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

Según el informe, la reducción del consumo doméstico responde al deterioro del poder adquisitivo de los hogares, afectado por el aumento del precio relativo de la carne vacuna durante el último año. Como resultado, el consumo aparente per cápita descendió hasta un promedio de 47 kilos anuales, lo que representa una baja de 8,2% frente a junio de 2025.

En cuanto al pecio interno, el informe registró una estabilidad del rubro carnes y derivados de un 0,1% mensual.

Producción y faena

La actividad de la industria frigorífica continuó condicionada por la menor disponibilidad de hacienda para faena. En junio se sacrificaron 1,077 millones de cabezas, un 5,1% menos que un año atrás, mientras que en el acumulado del semestre la faena alcanzó 6,02 millones de animales, con una caída interanual de 8,9%.

Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

Pese a la reducción en la cantidad de animales enviados a faena, la producción de carne disminuyó a un ritmo menor gracias al incremento del peso promedio de las reses. En junio se produjeron 260.000 toneladas res con hueso, un 0,9% menos que un año antes, mientras que en el semestre la producción retrocedió 6,2%.

El trabajo también señala que algunos indicadores comienzan a mostrar una transición hacia una etapa de recomposición del rodeo bovino. En junio, la participación de las hembras en la faena bajó al 45,3%, el nivel más bajo para ese mes desde 2021 y apenas por encima del rango considerado compatible con el mantenimiento del stock ganadero.

Exportaciones

Durante mayo, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 49.183 toneladas peso producto, con un crecimiento de 9,4% respecto del mismo mes de 2025. Estados Unidos e Israel explicaron la mayor parte del incremento, compensando la disminución de los envíos hacia China.

Además del aumento en los volúmenes exportados, mejoró el precio promedio de venta al exterior, que alcanzó los 8.311 dólares por tonelada, un 32,8% más que un año atrás. Esto permitió que la facturación de mayo ascendiera a US$ 408,8 millones, un crecimiento interanual de 45,3%.

Empleo y actividad sectorial

Aunque el informe no presenta indicadores específicos de empleo, describe un escenario de baja actividad para la industria frigorífica debido a la menor oferta de hacienda. Sin embargo, señala que la caída registrada en junio fue menos pronunciada que la observada durante los cinco meses anteriores y que comienzan a aparecer señales de estabilización asociadas al proceso de recomposición del rodeo.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto en Lustramax: denuncian nuevos despidos y que ofrecieron pagar indemnizaciones con papel higiénico

Conflicto en Lustramax: denuncian nuevos despidos y que ofrecieron pagar indemnizaciones con papel higiénico

La cosecha de soja alcanza una producción de más de 49 millones de toneladas

La cosecha de soja alcanza una producción de más de 49 millones de toneladas

Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

La canasta para criar a un hijo superó los $670.000 en junio: cuánto cuesta según la edad

La canasta para criar a un hijo superó los $670.000 en junio: cuánto cuesta según la edad

Empresarios del plástico alertan por importaciones desde China: No había pasado ni en la época de Menem

Empresarios del plástico alertan por importaciones desde China: "No había pasado ni en la época de Menem"

Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva
5

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

Más Noticias
La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Comentarios