Caída del consumo interno de carne vacuna: el mercado local retrocede mientras crecen las exportaciones

El mercado interno de carne vacuna profundizó su retroceso durante el primer semestre de 2026, en contraste con un mayor dinamismo de las exportaciones. De acuerdo con el informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el abastecimiento destinado al consumo local cayó 11,5% interanual, mientras que los embarques al exterior crecieron 10,2%, en un contexto de menor producción y pérdida del poder de compra de los hogares.