Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

La carne de cerdo argentina vive un período de expansión, impulsada por el crecimiento de las exportaciones a la vez que por una mayor demanda interna. Entre enero y mayo del año en curso, los envíos al exterior de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas por un valor superior a los US$ 10 millones, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.