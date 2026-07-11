EconomíaSector porcino

Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo
Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo
11 Julio 2026

La carne de cerdo argentina vive un período de expansión, impulsada por el crecimiento de las exportaciones a la vez que por una mayor demanda interna. Entre enero y mayo del año en curso, los envíos al exterior de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas por un valor superior a los US$ 10 millones, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Estos números representan un aumento del 91,2% en volumen y del 156,8% en valor, respecto de igual período del año pasado, lo que refleja una mejora significativa en la inserción internacional de la cadena y en mayores oportunidades para la producción nacional.

El crecimiento exportador estuvo acompañado por una mayor actividad productiva. Durante los primeros cinco meses de este año, la producción porcina llegó a 354.588 toneladas: un aumento de un 11,8% interanual, impulsado por una faena que superó las 3,7 millones de cabezas: un 9,7% más que en el mismo lapso de 2025.

La mayor disponibilidad de carne se reflejó en el consumo interno. En mayo, el consumo per cápita anual alcanzó los 19,59 kilos por habitante: un 8,4% más en comparación con el mismo mes del año pasado.

Con más producción, mayor demanda local y un fuerte crecimiento de las exportaciones, la cadena porcina consolida su desarrollo como alternativa competitiva dentro del mercado de proteínas animales.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
2

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”
3

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano
4

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”
5

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Los abrazos que faltan
3

Los abrazos que faltan

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y los changos de la Selección
4

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y "los changos de la Selección"

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
5

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Más Noticias
Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Comentarios