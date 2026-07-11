Crecen la exportación y el consumo interno de la carne de cerdo

La carne de cerdo argentina vive un período de expansión, impulsada por el crecimiento de las exportaciones a la vez que por una mayor demanda interna. Entre enero y mayo del año en curso, los envíos al exterior de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas por un valor superior a los US$ 10 millones, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Estos números representan un aumento del 91,2% en volumen y del 156,8% en valor, respecto de igual período del año pasado, lo que refleja una mejora significativa en la inserción internacional de la cadena y en mayores oportunidades para la producción nacional.
El crecimiento exportador estuvo acompañado por una mayor actividad productiva. Durante los primeros cinco meses de este año, la producción porcina llegó a 354.588 toneladas: un aumento de un 11,8% interanual, impulsado por una faena que superó las 3,7 millones de cabezas: un 9,7% más que en el mismo lapso de 2025.
La mayor disponibilidad de carne se reflejó en el consumo interno. En mayo, el consumo per cápita anual alcanzó los 19,59 kilos por habitante: un 8,4% más en comparación con el mismo mes del año pasado.
Con más producción, mayor demanda local y un fuerte crecimiento de las exportaciones, la cadena porcina consolida su desarrollo como alternativa competitiva dentro del mercado de proteínas animales.