Una provincia busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

Resumen para apurados
- Río Negro enviará en agosto un proyecto de ley para autorizar la venta formal de carne de jabalí y guanaco, buscando regularizar su consumo y controlar el impacto ambiental.
- Ambas especies se consumen de forma informal. El jabalí, exótico y sin depredador, daña cultivos, mientras que la población de guanaco ya supera a la de ovejas en la región.
- La reforma implementará controles sanitarios simplificados y de trazabilidad, ofreciendo una alternativa alimentaria sostenible similar a las aplicadas en Santa Cruz y Chubut.
Tanto para abordar una problemática económica y ambiental como para formalizar una práctica ya extendida en la región, la provincia de Río Negro impulsó un proyecto de modificación legislativo para habilitar la comercialización de “carnes salvajes” en la jurisdicción. El principal impulso se dará a las proteínas de jabalí y de guanaco, especies consumidas en el mercado informal pero que además generaron problemas en cultivos de la zona.
El gobierno de Río Negro anunció un nuevo paquete de leyes con el que se buscará reformar la ley provincial de Carnes vigente para ampliar la comercialización de diversos tipos de nutrientes en el territorio rionegrino. Este nuevo paquete será remitido por el Ejecutivo a la Legislatura en agosto e incluirá modificaciones “en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos”, según confirmó el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy.
Un mercado informal que busca la regularización
Tanto la carne de jabalí como la de guanaco son productos que no están habilitados en los canales de la provincia. El proyecto encuentra sus motivos en el aumento de la demanda así como el de aprovechar los recursos disponibles que hasta el momento escapan a los circuitos de control sanitario y trazabilidad.
Según explicó Banacloy a Infobae en Vivo, el objetivo es regular una práctica ya extendida en la dieta regional pero fuera del control oficial. A la vez, el ministro advirtió que el jabalí no tiene controladores naturales y las prácticas que regulan la proliferación de esta especie son escasas. “Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es un animal exótico que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó Banacloy.
El impacto ambiental y el avance de las especies
El no contar con depredador natural y la reducción de prácticas como la caza deportiva que permitía aminorar la población de jabalíes provoca el incremento en su número de ejemplares y causa daños considerables en los cultivos agrícolas extensivos. “Son animales que se mueven en grandes grupos y generan mucho perjuicio sobre las plantaciones que uno ya tiene hechas”, explicó el funcionario.
El guanaco, por su parte, constituye una especie autóctona cuya población, de acuerdo con el ministro, ya supera la cantidad de ovejas en la Patagonia. Banacloy precisó que, durante años, el guanaco estuvo incluido en listas internacionales de especies en peligro, pero actualmente la cantidad de ejemplares es elevada.
Una alternativa formal sin burocracia
La propuesta rionegrina no busca desplazar otras carnes, sino sumar una alternativa formal, sostenible y controlada. “No va a ser una carne que va a ocupar un lugar que retire el del cerdo o el pollo. Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”, señaló Banacloy.
La reforma contemplará requisitos sanitarios para toda la cadena de comercialización. Las autorizaciones involucran a los municipios, la Provincia y la Nación (Senasa), pero Banacloy afirmó que el propósito es “simplificar”, “desburocratizar” y “facilitar” los trámites. La iniciativa rionegrina buscará adaptar ese modelo a la legislación provincial, con el objetivo de crear un mercado formal para carnes de fauna silvestre bajo estándares bromatológicos y de trazabilidad.
Banacloy habló de experiencias desarrolladas en otras provincias patagónicas. Hace cinco años, Santa Cruz implementó un sistema comercial del guanaco mediante planes de manejo y establecimientos habilitados, mientras que Chubut también analiza avanzar sobre un esquema regulado.