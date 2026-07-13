Una provincia busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

Según explicó Banacloy a Infobae en Vivo, el objetivo es regular una práctica ya extendida en la dieta regional pero fuera del control oficial. A la vez, el ministro advirtió que el jabalí no tiene controladores naturales y las prácticas que regulan la proliferación de esta especie son escasas. “Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es un animal exótico que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó Banacloy.