LA GACETA, en Estados Unidos: cómo vivieron los hinchas la presencia de Trump y el show del entretiempo en la final

Según Farano, la respuesta del público fue distinta según el perfil de los espectadores. “Hubo mucha fiesta. Es llamativo verlo en un estadio de fútbol. Quizás el hincha que va siempre a la cancha no se prendió tanto, porque está concentrado en el partido, pero en estos eventos también hay mucha gente que va por primera vez a un estadio o que lo vive más como un espectáculo”, explicó.