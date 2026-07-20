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LA GACETA, en Estados Unidos: cómo vivieron los hinchas la presencia de Trump y el show del entretiempo en la final

Los enviados especiales explicaron cómo se vivió en el estadio la llegada del presidente estadounidense, el ambiente durante la premiación y la reacción de los hinchas al espectáculo del entretiempo.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump asistió a la final del Mundial 2026 en EE.UU. entre Argentina y España para entregar los premios, escoltado por un fuerte operativo militar de seguridad.
  • El ingreso de Trump incluyó sobrevuelos militares, mientras que el inédito show pop de entretiempo dividió opiniones entre hinchas tradicionales y espectadores de espectáculos.
  • Este evento consolida la fusión del fútbol tradicional con el megaespectáculo estadounidense, perfilando un nuevo estándar de entretenimiento para las próximas finales del mundo.
Resumen generado con IA

La final del Mundial 2026 tuvo escenas que fueron mucho más allá de lo deportivo. En el estadio, mientras Argentina y España definían al campeón, también hubo otro partido: el de las miradas sobre la presencia de Donald Trump, el operativo de seguridad que lo acompañó y un show de entretiempo que generó opiniones divididas entre los espectadores.

Desde Estados Unidos, uno de los enviados especiales de LA GACETA, Bruno Farano, relató cómo se vivió el clima dentro del estadio y aclaró que, pese a algunas versiones que circularon en redes sociales, la llegada del presidente estadounidense no estuvo marcada por una fuerte reacción del público.

“Cuando Trump entró al campo de juego para la premiación fue muy llamativo desde la mañana. Todos decían: ‘Está llegando Trump’. Empezaron a sobrevolar el estadio cuatro aviones del Ejército de Estados Unidos y entre cinco o seis helicópteros”, dijo.

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El periodista explicó que el operativo de seguridad fue visible durante todo el ingreso del mandatario. “Cuando Donald Trump entró al campo para la entrega de premios, hubo dos helicópteros que se ubicaron a ambos costados del estadio, arriba, supervisando todo. Después volvieron a sobrevolar los aviones del Ejército y, cuando salimos hacia la zona mixta, vimos unas 20 camionetas negras que salieron a toda velocidad detrás de un vallado. Imagino que ahí iba el presidente”, relató.

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Consultado sobre los supuestos abucheos que habrían ocurrido durante la ceremonia en la que Trump y Gianni Infantino entregaron los premios, Farano fue cauto: “No hubo indiferencia, pero tampoco fue una ovación. En un momento hubo un pequeño silbido, no quedó claro qué era exactamente, pero fue de parte de algunos hinchas argentinos. Después volvió la calma y no hubo una reacción importante”.

Un entretiempo con otra lógica

Otro de los focos de atención fue el espectáculo del entretiempo, una propuesta más cercana al formato de los grandes eventos deportivos estadounidenses que al tradicional ambiente futbolero.

El primer show de medio tiempo de una final de Mundial fue puro delirio pop. El primer show de medio tiempo de una final de Mundial fue puro delirio pop.

Según Farano, la respuesta del público fue distinta según el perfil de los espectadores. “Hubo mucha fiesta. Es llamativo verlo en un estadio de fútbol. Quizás el hincha que va siempre a la cancha no se prendió tanto, porque está concentrado en el partido, pero en estos eventos también hay mucha gente que va por primera vez a un estadio o que lo vive más como un espectáculo”, explicó.

Durante el show, muchos espectadores encendieron sus celulares, bailaron y acompañaron la presentación. “Esa gente sí se prendió. Cantaron, bailaron, pero para el que solamente quiere ver fútbol, quizás un espectáculo así te suma más nervios de los que ya tenés por el partido”, señaló.

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El enviado especial también destacó algunas particularidades de la experiencia en los estadios estadounidenses, incluso detalles que pueden parecer menores pero que llaman la atención para quienes llegan desde otra cultura deportiva.

“Algo que me llamó muchísimo la atención es que en todos los estadios, arriba de los mingitorios, hay un espacio para dejar una bandeja con el vaso y otra para apoyar la caja de la hamburguesa. En cada baño está pensado para que puedas seguir teniendo lo que compraste mientras estás ahí”, contó entre risas.

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