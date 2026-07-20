La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Sin caravana y directo al predio de Ezeiza

El regreso tampoco incluirá una caravana ni festejos multitudinarios. Según trascendió, la delegación que llegue al país se trasladará directamente al predio de la AFA en Ezeiza y no pasará por la Casa Rosada, pese a que el presidente Javier Milei había puesto la sede del Gobierno a disposición del plantel. Mientras tanto, las autoridades nacionales y bonaerenses preparan un operativo de seguridad para acompañar la llegada del seleccionado, ante la expectativa de que un importante grupo de hinchas se acerque al aeropuerto para recibir al equipo.