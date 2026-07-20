La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Resumen para apurados
- Parte de la selección argentina regresa este lunes a Ezeiza tras lograr el subcampeonato en el Mundial 2026, sin caravana de festejos y con la ausencia de Lionel Messi.
- Tras perder la final contra España, el equipo irá directo al predio de la AFA. Referentes como Messi y De Paul no retornarán al país para retomar sus agendas de clubes.
- El regreso sin festejos masivos marca el cierre del ciclo mundialista. Las autoridades prevén operativos de seguridad ante la posible llegada de hinchas para apoyar al equipo.
La selección argentina iniciará este lunes el regreso al país luego de finalizar su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato obtenido tras la derrota frente a España. Sin embargo, el vuelo que partirá desde Nueva York no contará con la delegación completa, ya que varios futbolistas emprenderán viaje directamente hacia los países donde continuarán sus carreras o disfrutarán de unos días de descanso antes de reincorporarse a sus clubes.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17. El resto de los futbolistas no regresará a Buenos Aires y viajará directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para comenzar sus vacaciones o sumarse a la pretemporada con sus respectivos equipos.
Messi, De Paul y otros referentes no volverán al país
Entre quienes no integrarán el vuelo se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que permanecerán en Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami. También otros referentes del plantel partirán directamente hacia Europa y otros destinos para retomar la actividad con sus clubes, por lo que el regreso tendrá una composición muy distinta a la esperada antes del inicio del Mundial.
La AFA aprovechó el anuncio para agradecer el respaldo de los hinchas durante toda la competencia. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó la entidad en un comunicado difundido tras la final disputada frente a España.
Sin caravana y directo al predio de Ezeiza
El regreso tampoco incluirá una caravana ni festejos multitudinarios. Según trascendió, la delegación que llegue al país se trasladará directamente al predio de la AFA en Ezeiza y no pasará por la Casa Rosada, pese a que el presidente Javier Milei había puesto la sede del Gobierno a disposición del plantel. Mientras tanto, las autoridades nacionales y bonaerenses preparan un operativo de seguridad para acompañar la llegada del seleccionado, ante la expectativa de que un importante grupo de hinchas se acerque al aeropuerto para recibir al equipo.