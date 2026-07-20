Mundial 2026

El próximo desafío oficial de la selección argentina: cuándo será la Copa América, dónde se jugaría y qué pasará con Messi

Después del Mundial, el seleccionado ya conoce cuál será su siguiente competencia oficial. La gran incógnita sigue siendo la continuidad del capitán.

FUTURO. Tras el Mundial 2026, la selección argentina ya apunta a la Copa América 2028, un torneo en el que Lionel Messi podría disputar su última competencia internacional con 40 años.
FUTURO. Tras el Mundial 2026, la selección argentina ya apunta a la Copa América 2028, un torneo en el que Lionel Messi podría disputar su última competencia internacional con 40 años.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Tras el Mundial 2026, la selección argentina se prepara para defender su título en la Copa América 2028, que se jugaría en EE.UU. entre junio y julio, con la duda de Messi.
  • El torneo llega luego del subcampeonato mundial de la Albiceleste. Se prevé repetir el formato con invitados de Concacaf y definir la continuidad del DT Lionel Scaloni.
  • Este certamen marcaría el inicio del recambio generacional y la posible despedida de Messi a sus 40 años, mientras Conmebol planea cambios rumbo al Mundial 2030.
Resumen generado con IA

Luego del subcampeonato en el Mundial 2026, la selección argentina ya comienza a mirar el próximo gran objetivo de su calendario internacional: la Copa América 2028. El certamen marcará el inicio de un nuevo ciclo para la Albiceleste, que buscará defender el bicampeonato continental conseguido en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, mientras crecen las expectativas sobre una posible última participación de Lionel Messi con la camiseta nacional.

Aunque la Conmebol todavía no oficializó el cronograma, todo indica que el torneo se disputará entre fines de junio y mediados de julio de 2028. Además, Estados Unidos aparece nuevamente como el principal candidato para organizar la competencia, aprovechando la infraestructura utilizada durante el Mundial 2026 y el atractivo comercial que representa albergar otra vez el campeonato.

¿Messi jugará la Copa América 2028?

Uno de los grandes interrogantes pasa por el futuro de Messi. El capitán había anticipado que el Mundial de 2026 sería su última Copa del Mundo, pero nunca cerró la puerta a continuar representando a la selección argentina. Si decide mantenerse en actividad, llegará a la próxima Copa América con 40 años y podría despedirse definitivamente de la Albiceleste en ese torneo.

Su continuidad dependerá tanto de su estado físico como de la decisión del próximo cuerpo técnico, ya que Lionel Scaloni dejó en duda su permanencia más allá de diciembre. Por eso, el proceso rumbo a 2028 estará marcado por el recambio generacional y por la incógnita sobre el papel que ocupará el capitán en la nueva etapa.

Cómo sería el formato de la próxima Copa América

El torneo volvería a reunir a las diez selecciones de la Conmebol y contaría con seis invitados de la Concacaf, repitiendo el formato de la edición anterior. Incluso no se descarta la presencia de equipos de otras confederaciones, como ocurrió en el pasado con Qatar y Japón. Mientras tanto, la Conmebol también analiza cambios en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, un proceso que comenzará antes de la próxima Copa América y que podría presentar un formato diferente debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán países anfitriones de la cita mundialista.

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