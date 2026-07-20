El próximo desafío oficial de la selección argentina: cuándo será la Copa América, dónde se jugaría y qué pasará con Messi

Cómo sería el formato de la próxima Copa América

El torneo volvería a reunir a las diez selecciones de la Conmebol y contaría con seis invitados de la Concacaf, repitiendo el formato de la edición anterior. Incluso no se descarta la presencia de equipos de otras confederaciones, como ocurrió en el pasado con Qatar y Japón. Mientras tanto, la Conmebol también analiza cambios en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, un proceso que comenzará antes de la próxima Copa América y que podría presentar un formato diferente debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán países anfitriones de la cita mundialista.