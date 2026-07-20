Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Resumen para apurados
- La selección argentina regresa este lunes al país desde Nueva York en el vuelo AR1971, con destino a Ezeiza, tras consagrarse subcampeona en el Mundial 2026.
- El vuelo de Aerolíneas Argentinas sufrió una demora de dos horas, estimando su arribo a las 18:30. Además, se supo que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajan con la delegación.
- Se espera un multitudinario recibimiento de los hinchas en Ezeiza para homenajear al plantel de Scaloni, consolidando el fuerte vínculo entre el equipo y los fanáticos.
La selección argentina ya emprendió el regreso al país luego de finalizar su participación en el Mundial 2026. La delegación partió este lunes desde Nueva York a bordo del vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que tiene como destino el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y es seguido minuto a minuto por miles de hinchas.
El viaje del plantel genera una gran expectativa entre los fanáticos, que esperan darle la bienvenida al equipo tras la campaña que culminó con el subcampeonato del mundo. Sin embargo, no todos los integrantes del seleccionado regresan junto a la delegación.
Según el sitio especializado FlightAware, el vuelo AR1971 presenta una demora de poco más de dos horas respecto de su programación original. De esta manera, el aterrizaje en Ezeiza está previsto para alrededor de las 18.30.
Cómo seguir el vuelo de la selección argentina en vivo
Quienes quieran conocer la ubicación exacta del avión pueden hacerlo a través de este link o plataformas de seguimiento de vuelos como FlightAware, donde se actualiza en tiempo real la posición de la aeronave, la velocidad, la altitud y la hora estimada de llegada.
Para seguir el vuelo, solo hay que ingresar al sitio web de FlightAware y buscar el código AR1971, correspondiente al servicio especial de Aerolíneas Argentinas que traslada a la delegación desde Estados Unidos.
Messi y De Paul no viajan con la delegación
Entre los pasajeros del vuelo no se encuentran Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. Ambos permanecieron en Miami junto a sus familias y no integran la delegación que regresó al país tras la final del Mundial.
Aun con esas ausencias, se espera que una importante cantidad de hinchas se acerque a Ezeiza para recibir al resto del plantel encabezado por Lionel Scaloni, en un nuevo reencuentro entre la selección argentina y el público después de otra histórica participación mundialista.