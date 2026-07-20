Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Resumen para apurados
- La FIFA evalúa ampliar a 64 los países del Mundial 2030, que se jugará en Sudamérica, Europa y África para celebrar el centenario e integrar a más selecciones del mundo.
- Con tres partidos en Sudamérica y el resto en Europa y África, el nuevo formato de 64 equipos permitiría a Argentina albergar una fase de grupos completa en vez de un solo juego.
- La reforma elevaría el torneo a 128 partidos y redefinirá las Eliminatorias de Conmebol, que servirán de clasificación para un futuro certamen conjunto proyectado con la UEFA.
La final del Mundial 2026 marcó el cierre de una nueva Copa del Mundo, pero también dio inicio a la cuenta regresiva hacia un torneo que promete quedar en la historia. El Mundial 2030, que conmemorará el centenario de la primera edición disputada en Uruguay en 1930, tendrá un formato sin precedentes y todavía podría experimentar una transformación aún mayor.
La principal particularidad ya está confirmada: el certamen comenzará con tres partidos inaugurales en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un encuentro cada uno, con sus respectivas selecciones como protagonistas. Luego, la competencia continuará en España, Portugal y Marruecos, los tres países que serán los principales organizadores del campeonato.
Gracias a esa condición de anfitriones, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al Mundial.
La FIFA estudia ampliar el torneo a 64 selecciones
Aunque el Mundial 2026 estrenó con éxito el formato de 48 participantes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a instalar el debate sobre una nueva expansión.
En una entrevista con el medio suizo Blue Sport, el dirigente sostuvo que la propuesta será analizada una vez concluido el Mundial y defendió la posibilidad de abrir aún más las puertas de la competencia.
"Es un tema que seguramente será analizado después de este Mundial y debatido dentro de los organismos de la FIFA", afirmó.
Infantino calificó como "un enorme éxito" el formato de 48 equipos y argumentó que una ampliación permitiría que más países puedan cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.
"Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero. No solo para Europa y Sudamérica, sino para todos los continentes", señaló el presidente de la FIFA, quien remarcó que brindar más oportunidades también favorece el desarrollo del fútbol en los países con menor tradición.
Cómo sería un Mundial con 64 equipos
El proyecto que circuló dentro de la FIFA contempla un cambio importante en la estructura de la competencia.
En lugar de los 12 grupos previstos para el formato de 48 selecciones, habría 16 zonas de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada grupo avanzarían a una llave de 32 seleccionados, desde donde comenzarían los cruces de eliminación directa.
Ese esquema elevaría el total de encuentros hasta 128 partidos: 96 durante la fase de grupos y otros 32 desde los 16avos de final hasta la gran final.
También se analizó la posibilidad de un sistema completamente eliminatorio desde el inicio, aunque esa alternativa perdió fuerza durante las discusiones.
Más partidos para la Argentina
Si finalmente prospera la ampliación, la distribución de las sedes también podría modificarse.
Hasta ahora, el plan contempla que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban únicamente los tres partidos inaugurales antes de que el torneo se traslade definitivamente a Europa y África.
Sin embargo, una de las alternativas analizadas permitiría que cada uno de esos países organice un grupo completo de la primera fase.
En ese escenario, el estadio Monumental dejaría de albergar únicamente el debut de la Selección argentina y pasaría a recibir los seis partidos correspondientes a una zona completa, incrementando considerablemente la participación del país como sede.
¿Argentina jugará las Eliminatorias aunque ya esté clasificada?
Pese a tener garantizada su presencia en la Copa del Mundo por ser anfitrión, todo indica que la Selección argentina igualmente disputará las Eliminatorias Sudamericanas.
Así lo aseguró Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), quien explicó que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay competirían en el certamen continental.
"Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030 al igual que Uruguay y Argentina", explicó el dirigente.
Según Harrison, las Eliminatorias servirían para determinar la posición de cada seleccionado en un futuro torneo que la Conmebol proyecta organizar junto con la UEFA, con un formato similar al de la Nations League europea.
"Se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League, y en base a la posición en la que termines vas a estar en Europa 1, Europa 2 o Europa 3", señaló.
Por ese motivo, los tres países ya clasificados tendrían igualmente incentivos deportivos para competir con la máxima intensidad.
"Vas a querer culminar de la mejor manera en la Eliminatoria por ese principal motivo. No serviría de nada disputar una Eliminatoria probando jugadores porque entendemos que la vara quedó mucho más alta", concluyó Harrison.