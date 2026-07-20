Resumen para apurados
- El empresario Carlos Miguens Bemberg, exlíder de Cervecería Quilmes y cofundador de AEA, falleció a los 77 años en Argentina tras padecer cáncer.
- Heredero de una dinastía industrial, consolidó la expansión de Quilmes y diversificó inversiones en minería, energía y la citrícola San Miguel con enfoque ético.
- Su fallecimiento despide a un referente del empresariado nacional, cuyo legado de transparencia y generación de empleo genuino marcará el rumbo del sector privado.
Carlos José Miguens Bemberg falleció a los 77 años como consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía tiempo. Fue un referente fundamental del ámbito empresarial nacional y lideró marcas emblemáticas vinculadas al desarrollo de la industria argentina. Su herencia proviene de una reconocida dinastía ligada históricamente a la Cervecería Quilmes y a la gestión de negocios con valores éticos.
Hijo de la famosa cineasta María Luisa Bemberg y del prestigioso arquitecto Carlos María Miguens, creció en un entorno de gran influencia cultural e intelectual. Estudió economía en la Universidad del Salvador luego de completar su formación en instituciones educativas de alto prestigio. Su partida genera un profundo pesar en los sectores productivos debido a su trayectoria profesional impecable y su compromiso con el país.
El legado en la industria cervecera y empresarial
Carlos José Miguens Bemberg presidió el directorio de la Cervecería y Maltería Quilmes durante un extenso periodo de consolidación y crecimiento. Bajo su mando, la compañía expandió sus operaciones hacia mercados internacionales estratégicos como Chile y Bolivia. El empresario siempre priorizó la generación de puestos de trabajo para los habitantes del suelo argentino como una obsesión personal.
Como cofundador de la Asociación Empresaria Argentina, impulsó de forma constante la transparencia y la competitividad en el sector privado. La figura de su abuelo Otto Eduardo Bemberg funcionó como una guía permanente para todas sus decisiones de negocios y su comportamiento ético. Su hermana Cristina también participó activamente en acciones de apoyo financiero para sostener instituciones clave durante momentos de crisis económica nacional.
Diversificación de inversiones y compromiso social
El grupo liderado por Bemberg incursionó con éxito en sectores estratégicos como la minería de oro y la generación de energía. Participó en proyectos de extracción de litio en la cordillera argentina junto a diversos socios comerciales de gran relevancia. Además, tuvo una presencia destacada en la industria citrícola mundial a través de la empresa San Miguel para procesar limones. Este espíritu innovador buscaba siempre el ingreso de divisas genuinas para fortalecer el crecimiento del país.
En su vida privada, Bemberg cultivó una gran pasión por deportes competitivos como el polo, el automovilismo y el golf. Estuvo casado con Antonia Robirosa y formó una familia integrada por sus cuatro hijos llamados Carlos, Tristán, Lucas y Valentina.