Murió Carlos Miguens Bemberg: ¿a qué se dedicaba el millonario transformó los negocios en Argentina?

Diversificación de inversiones y compromiso social

El grupo liderado por Bemberg incursionó con éxito en sectores estratégicos como la minería de oro y la generación de energía. Participó en proyectos de extracción de litio en la cordillera argentina junto a diversos socios comerciales de gran relevancia. Además, tuvo una presencia destacada en la industria citrícola mundial a través de la empresa San Miguel para procesar limones. Este espíritu innovador buscaba siempre el ingreso de divisas genuinas para fortalecer el crecimiento del país.