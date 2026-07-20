“Tienen el tupé de criticarlos”: atacado, Miguel Martín defendió a la Selección

Resumen para apurados
- El humorista Miguel Martín defendió a la Selección argentina en redes tras la final del Mundial 2026, cuestionando con dureza a los críticos del desempeño del equipo.
- El descargo del tucumano sumó un millón de vistas en TikTok, donde detalló los sacrificios de infancia de los futbolistas frente a las rigurosas exigencias de los críticos.
- El hecho expone la polarización del público ante los resultados deportivos y marca cómo figuras del espectáculo intervienen para atenuar las críticas masivas hacia los atletas.
La Copa del Mundo 2026 estuvo llena de glorias para Argentina pero, para muchos, eso no fue suficiente. Los reclamos y las críticas aparecieron en cada partido que la Selección disputó en México y Estados Unidos. Pero del otro lado, de la vereda de los reconocimientos, muchas figuras aparecieron para respaldar a los jugadores. Entre ellos, el humorista Miguel Martín, que hizo un vehemente descargo contra los críticos de la Scaloneta.
Después de la final que se jugó este domingo contra España en Nueva Jersey, Argentina vio la viralización de un nuevo video referido al Mundial. Aunque Martín compartió su descargo el sábado, ayer alcanzó casi el millón de reproducciones en TikTok por defender a la Selección argentina. En un aparente agotamiento de su paciencia, el Oficial Gordillo se posicionó del lado del agradecimiento.
Miguel Martín alentó a la Selección
Los misiles llovieron por todos lados después del partido contra Inglaterra. Los goles a último minuto encendieron el enojo en miles de fanáticos que vieron en el equipo de Scaloni un grado de insuficiencia para el lugar que ocuparon. Lejos de sumarse a las réplicas, Martín respondió con enojo a quienes osaron criticar a los jugadores y se refirió a los sacrificios que hicieron durante toda su vida.
“Vivían en una pensión. A los 13 años se tuvieron que ir de su casa, sin papá, sin mamá, al río del pin”, empezó a enumerar el humorista sobre las vicisitudes que atravesaron los jugadores de la Selección. “Se lavaban la ropa solos, algunos se cocinaban solos. Mientras vos y yo nos levantábamos a las 12 del mediodía los sábados y domingos, ellos se levantaban a las 6 de la mañana para ir a jugar al río de la mier”, continuó el tucumano, casi a los gritos.
But eso no fue todo. También hizo referencia a los rechazos que sufrieron en clubes de todo el mundo en comparación con los rechazos que puede sufrir un joven cualquiera. Pero remató con el tono más exacerbado de todos. “¿Y todavía tienen el tupé de criticarlos?”, preguntó ya con el tono elevado. “¡Hijos de pu! ¡Criticame a mí que tengo esta panza! Hago dos shows y ya me duele la espalda. ¡Aguante la Scaloneta la pu que lo parió!”.
Las réplicas del video de Miguel Martín por la Selección
Además de ser un fanático del fútbol, una íntima relación une a Miguel Martín con la Selección. Es que cuando Paulo Dybala, campeón del mundo de Qatar 2022, se casó con Oriana Sabatini, invitó al humorista a dar un show en su boda. Orgulloso y honrado, Martín aceptó. Allí coincidió con grandes figuras de la Selección que también asistieron como invitados a la ceremonia y a la fiesta.
Luego de la publicación de su video, miles de personas de todo el país llegaron para dejar sus comentarios, reflexiones y agradecimientos. Solo en Instagram tuvo 2400 comentarios y en TikTok 1600 más. “Vamos la Scaloneta, papá”, “mejor dicho imposible” y “se tenía que decir y se dijo” figuraron como los comentarios que más aceptación recibieron.
El humorista debió limitar los comentarios en la publicación a raíz de la cantidad de mensajes recibidos.