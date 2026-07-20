“Tienen el tupé de criticarlos”: atacado, Miguel Martín defendió a la Selección

“Vivían en una pensión. A los 13 años se tuvieron que ir de su casa, sin papá, sin mamá, al río del pin”, empezó a enumerar el humorista sobre las vicisitudes que atravesaron los jugadores de la Selección. “Se lavaban la ropa solos, algunos se cocinaban solos. Mientras vos y yo nos levantábamos a las 12 del mediodía los sábados y domingos, ellos se levantaban a las 6 de la mañana para ir a jugar al río de la mier”, continuó el tucumano, casi a los gritos.