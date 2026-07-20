SociedadEn las redes

“Tienen el tupé de criticarlos”: atacado, Miguel Martín defendió a la Selección

El humorista tucumano publicó un encendido video en defensa de la Scaloneta y cuestionó a quienes criticaron al equipo durante el Mundial.

“Tienen el tupé de criticarlos”: atacado, Miguel Martín defendió a la Selección
Foto: Instagram/elmiguelmartin
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El humorista Miguel Martín defendió a la Selección argentina en redes tras la final del Mundial 2026, cuestionando con dureza a los críticos del desempeño del equipo.
  • El descargo del tucumano sumó un millón de vistas en TikTok, donde detalló los sacrificios de infancia de los futbolistas frente a las rigurosas exigencias de los críticos.
  • El hecho expone la polarización del público ante los resultados deportivos y marca cómo figuras del espectáculo intervienen para atenuar las críticas masivas hacia los atletas.
Resumen generado con IA

La Copa del Mundo 2026 estuvo llena de glorias para Argentina pero, para muchos, eso no fue suficiente. Los reclamos y las críticas aparecieron en cada partido que la Selección disputó en México y Estados Unidos. Pero del otro lado, de la vereda de los reconocimientos, muchas figuras aparecieron para respaldar a los jugadores. Entre ellos, el humorista Miguel Martín, que hizo un vehemente descargo contra los críticos de la Scaloneta.

Qué dijo María Becerra tras cantar el himno y la dolorosa derrota de la Selección argentina en la final

Qué dijo María Becerra tras cantar el himno y la dolorosa derrota de la Selección argentina en la final

Después de la final que se jugó este domingo contra España en Nueva Jersey, Argentina vio la viralización de un nuevo video referido al Mundial. Aunque Martín compartió su descargo el sábado, ayer alcanzó casi el millón de reproducciones en TikTok por defender a la Selección argentina. En un aparente agotamiento de su paciencia, el Oficial Gordillo se posicionó del lado del agradecimiento.

Miguel Martín alentó a la Selección

Los misiles llovieron por todos lados después del partido contra Inglaterra. Los goles a último minuto encendieron el enojo en miles de fanáticos que vieron en el equipo de Scaloni un grado de insuficiencia para el lugar que ocuparon. Lejos de sumarse a las réplicas, Martín respondió con enojo a quienes osaron criticar a los jugadores y se refirió a los sacrificios que hicieron durante toda su vida.

“Vivían en una pensión. A los 13 años se tuvieron que ir de su casa, sin papá, sin mamá, al río del pin”, empezó a enumerar el humorista sobre las vicisitudes que atravesaron los jugadores de la Selección. “Se lavaban la ropa solos, algunos se cocinaban solos. Mientras vos y yo nos levantábamos a las 12 del mediodía los sábados y domingos, ellos se levantaban a las 6 de la mañana para ir a jugar al río de la mier”, continuó el tucumano, casi a los gritos.

Cartas de lectores: Semblanza de Martín Miguel de Güemes

But eso no fue todo. También hizo referencia a los rechazos que sufrieron en clubes de todo el mundo en comparación con los rechazos que puede sufrir un joven cualquiera. Pero remató con el tono más exacerbado de todos. “¿Y todavía tienen el tupé de criticarlos?”, preguntó ya con el tono elevado. “¡Hijos de pu! ¡Criticame a mí que tengo esta panza! Hago dos shows y ya me duele la espalda. ¡Aguante la Scaloneta la pu que lo parió!”.

@oficialgordillo

Las réplicas del video de Miguel Martín por la Selección

Además de ser un fanático del fútbol, una íntima relación une a Miguel Martín con la Selección. Es que cuando Paulo Dybala, campeón del mundo de Qatar 2022, se casó con Oriana Sabatini, invitó al humorista a dar un show en su boda. Orgulloso y honrado, Martín aceptó. Allí coincidió con grandes figuras de la Selección que también asistieron como invitados a la ceremonia y a la fiesta.

Miguel Martín, en la mesa de Juana Viale: la divertida historia de cómo nació “El Oficial Gordillo” y el regalo que sorprendió a todos

Miguel Martín, en la mesa de Juana Viale: la divertida historia de cómo nació “El Oficial Gordillo” y el regalo que sorprendió a todos

Luego de la publicación de su video, miles de personas de todo el país llegaron para dejar sus comentarios, reflexiones y agradecimientos. Solo en Instagram tuvo 2400 comentarios y en TikTok 1600 más. “Vamos la Scaloneta, papá”, “mejor dicho imposible” y “se tenía que decir y se dijo” figuraron como los comentarios que más aceptación recibieron.

El humorista debió limitar los comentarios en la publicación a raíz de la cantidad de mensajes recibidos.

Temas InstagramMiguel MartínTikTok
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva
5

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

Más Noticias
Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Comentarios