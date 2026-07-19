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Tragedia en Brasil: murió un piloto tras un “baño de aceite” por su primer vuelo en solitario e imputaron al instructor

Lo que debía ser el día más importante de su carrera terminó en tragedia. Un joven piloto murió tras participar de un ritual tradicional y la investigación apunta a esclarecer qué ocurrió.

Conmoción por la muerte de un piloto durante un ritual que se hace tras el primer vuelo en solitario
Conmoción por la muerte de un piloto durante un ritual que se hace tras el primer vuelo en solitario TN
Por Mercedes Mosca Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • El piloto Gustavo Lara murió el jueves en Brasil por una reacción alérgica tras un ritual de iniciación con aceite de motor; imputaron al instructor por homicidio culposo.
  • El joven de 27 años recibió aceite de motor en el cuerpo tras su primer vuelo solo, un ritual tradicional. El instructor pagó una fianza pero sigue imputado por el hecho.
  • La policía científica investiga la causa de muerte mediante pericias químicas y forenses, un caso que abre el debate sobre la seguridad de estos rituales en la aviación.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como una celebración por un importante logro profesional terminó en una tragedia en Brasil. Gustavo Henrique Lara, un piloto de 27 años, falleció luego de sufrir una grave reacción alérgica durante un tradicional “baño de aceite” realizado tras completar su primer vuelo en solitario. Por el hecho, el instructor que encabezó el ritual fue imputado por homicidio culposo.

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El episodio ocurrió el jueves por la noche en la ciudad de Ponta Grossa y es investigado por la Policía Civil, que busca determinar qué provocó la muerte del joven y si existieron responsabilidades en el procedimiento.

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la muerte del piloto

De acuerdo con la investigación, la ceremonia se llevó a cabo una vez finalizada la jornada de vuelo. Como parte de una tradición en algunas escuelas de aviación, los alumnos que realizan con éxito su primer vuelo en solitario son recibidos con un “baño de aceite”, en el que se les arroja aceite de motor sobre el cuerpo.

Según informaron las autoridades, el instructor vertió aceite para motores de aeronaves desde el cuello hacia abajo de Gustavo Henrique Lara. Poco después, el joven comenzó a manifestar una severa reacción alérgica.

A pesar de los intentos por asistirlo, el piloto murió a los pocos minutos.

Tras el hecho, el instructor se presentó voluntariamente ante la Policía para prestar declaración. Luego recuperó la libertad tras pagar una fianza de 3.000 reales, aunque continúa imputado por homicidio culposo mientras avanza la investigación.

Qué investigan las autoridades

Los investigadores intentan establecer qué originó la reacción fatal. Entre las hipótesis que analizan figuran la composición química del aceite utilizado, la cantidad aplicada, las zonas del cuerpo que estuvieron en contacto con la sustancia y otros posibles factores que hayan contribuido al desenlace.

Para esclarecer el caso, se ordenaron estudios necroscópicos, análisis toxicológicos y distintas pericias que permitirán determinar con precisión la causa de la muerte.

Quién era Gustavo Henrique Lara

La muerte de Gustavo Henrique Lara generó una fuerte conmoción en Brasil. El joven había dedicado ocho años de estudio y entrenamiento para cumplir su objetivo de convertirse en piloto.

Además de su formación aeronáutica, era ingeniero electricista y trabajaba en el mantenimiento de equipos hospitalarios.

Horas antes del trágico episodio había compartido en sus redes sociales la emoción por el logro alcanzado. Junto a una fotografía del avión escribió que ese podía ser el mejor día de toda su formación como piloto, sin imaginar que la celebración terminaría de manera fatal.

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