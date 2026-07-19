Tragedia en Brasil: murió un piloto tras un “baño de aceite” por su primer vuelo en solitario e imputaron al instructor

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la muerte del piloto

De acuerdo con la investigación, la ceremonia se llevó a cabo una vez finalizada la jornada de vuelo. Como parte de una tradición en algunas escuelas de aviación, los alumnos que realizan con éxito su primer vuelo en solitario son recibidos con un “baño de aceite”, en el que se les arroja aceite de motor sobre el cuerpo.