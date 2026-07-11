Murió Carlos "Cacho" Valdez, el hombre que hizo del rugby una forma de vida y marcó para siempre a Tucumán

Por eso, para muchos, quizás el recuerdo más puro que deja el gran Cacho no esté en los estantes de trofeos de las décadas del 50 o el 70; o por sus pasos por los seleccionados (Marrón y Naranja) o hasta en Los Pumas ayudando permanentemente. Está en esos prolongados entrenamientos donde se dedicó a formar jóvenes. "Lo mejor para mí fue entrenar chicos", decía con los ojos encendidos cuando hablaba. Ahí era su lugar feliz. Donde la ovalada corría sin presión y los valores se sembraban a fuego lento. Allí, Cacho (y lo podemos afimar todas las personas que lo conocimos), encontró su verdadera vocación. Por eso todo lo que dejó hoy es una cadena invisible que une a los viejos referentes con los juveniles que recién empiezan.