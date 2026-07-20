Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió el plazo para la declaración jurada, pero mantuvo la fecha de pago

El nuevo cronograma: declaración en agosto y pago en julio

La medida, firmada por el director ejecutivo Andrés Vázquez, establece una distinción clave entre el cumplimiento formal y el financiero. Mientras que la presentación de la declaración jurada de Ganancias (para personas humanas y sucesiones indivisas) se trasladó al 27 de agosto de 2026, la fecha para efectuar el pago del saldo resultante se mantiene inalterable para el 27 de julio de 2027.