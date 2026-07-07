Cambios en Ganancias 2026: Aguinaldo 2026: quiénes pagan el impuesto y cuánto les descuentan

¿Esto aplica al medio aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) integra las remuneraciones contempladas por el Impuesto a las Ganancias; sin embargo, esto no implica que todos los trabajadores sufran descuentos al recibir el medio aguinaldo. La retención corresponde exclusivamente a quienes superan los pisos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca). Los empleados con ingresos por debajo de esos valores cobran el beneficio de forma íntegra. Para evitar una fuerte reducción del monto percibido en junio y diciembre, los empleadores aplican un sistema de prorrateo a lo largo del año, incorporando cada mes al cálculo una doceava parte del aguinaldo estimado.