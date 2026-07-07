Cambios en Ganancias 2026: Aguinaldo 2026: quiénes pagan el impuesto y cuánto les descuentan
Tras la actualización de los pisos mínimos por parte de Arca, estos son los nuevos montos que determinan quiénes deben tributar y cómo funciona el sistema de prorrateo mensual para evitar sorpresas en el cobro del SAC.
Resumen para apurados
- ARCA actualizó en Argentina los pisos de Ganancias para 2026, definiendo qué trabajadores en relación de dependencia pagarán el impuesto sobre su aguinaldo según sus ingresos.
- La medida responde a la inflación. Para evitar descuentos abruptos en junio y diciembre, las empresas aplican un prorrateo mensual que distribuye la carga del impuesto del SAC.
- Este esquema progresivo y de ajuste automático busca dar previsibilidad a los salarios, limitando el impacto fiscal en los aguinaldos frente a futuras subas de precios.
El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) suele generar numerosas consultas entre los trabajadores en relación de dependencia. La duda más frecuente apunta a los descuentos aplicados al momento de cobrar el medio aguinaldo y a determinar quiénes quedan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Durante 2026, los parámetros del tributo sufrieron modificaciones a raíz del mecanismo de actualización previsto por la normativa vigente. Dicha reforma elevó los ingresos mínimos a partir de los cuales comienzan las retenciones, razón por la cual una parte importante de los empleados quedó exenta del alcance de este impuesto.
A partir de qué montos debés comenzar a pagar las Ganancias
El Impuesto a las Ganancias no afecta a la totalidad de los asalariados, sino que recae exclusivamente sobre aquellos cuyos ingresos superan ciertos límites, los cuales varían según la situación personal y familiar de cada empleado. En el caso de las remuneraciones percibidas entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero y sin hijos comienza a tributar al registrar un ingreso neto mensual por encima de los $2.490.000.
En contraposición, para un empleado casado y con dos hijos, el piso mínimo asciende a $3.333.000 netos mensuales. Mientras las remuneraciones se ubiquen por debajo de estos importes, no corresponde efectuar retenciones por este concepto. El esquema actual contempla deducciones personales y dispone de un sistema de actualización automática encargado de ajustar las variables en función de la evolución inflacionaria.
Este tributo opera mediante una escala progresiva con alícuotas que inician en el 5% y alcanzan un máximo del 35%, sin que este porcentaje impacte sobre la totalidad del salario. Cada tramo de ingresos tributa según el nivel correspondiente, lo cual evita que una superación leve del mínimo derive en una retención global del sueldo, logrando un incremento gradual de la carga fiscal a medida que aumentan las ganancias.
¿Esto aplica al medio aguinaldo?
El Sueldo Anual Complementario (SAC) integra las remuneraciones contempladas por el Impuesto a las Ganancias; sin embargo, esto no implica que todos los trabajadores sufran descuentos al recibir el medio aguinaldo. La retención corresponde exclusivamente a quienes superan los pisos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca). Los empleados con ingresos por debajo de esos valores cobran el beneficio de forma íntegra. Para evitar una fuerte reducción del monto percibido en junio y diciembre, los empleadores aplican un sistema de prorrateo a lo largo del año, incorporando cada mes al cálculo una doceava parte del aguinaldo estimado.
Al liquidarse el SAC, el impacto financiero resulta menor debido a que la carga tributaria se distribuyó previamente entre las remuneraciones mensuales anteriores. Este mecanismo busca impedir saltos abruptos en los descuentos de los períodos en los que el trabajador percibe ingresos extraordinarios. Quedan excluidos de este régimen quienes no superan los ingresos mínimos previstos por la normativa, al igual que los monotributistas y los trabajadores autónomos, dado que el aguinaldo constituye un derecho exclusivo de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados.