Apolo 11: las huellas de la Luna que siguen en la Tierra

El 20 de julio de 1969, una imagen en blanco y negro reunió a millones de personas frente a un televisor que observaron a un astronauta descendía lentamente por una escalera metálica y apoyaba su pie sobre un suelo que hasta entonces parecía inalcanzable. La llegada del Apolo 11 no solo llevó a tres hombres hasta la Luna; también abrió una puerta hacia una nueva era tecnológica.