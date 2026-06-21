SociedadActualidad

ARCA actualizará Ganancias y Monotributo en julio: cuáles serían los nuevos pisos y cuotas

El acumulado semestral se acerca al 17% y podría impactar en el piso del Impuesto a las Ganancias y el monotributo ARCA.

ARCA actualizará Ganancias y Monotributo en julio: cuáles serían los nuevos pisos y cuotas
arca
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA actualizará en julio en Argentina los pisos de Ganancias y escalas del Monotributo para adecuar la carga impositiva frente a una inflación semestral estimada en 17%.
  • El ajuste aplica la reforma fiscal que indexa topes según la inflación del semestre previo. Con un acumulado del 17%, el piso bruto de Ganancias subiría a $3,5 millones.
  • La actualización reconfigurará el alcance de los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores y adaptará las cuotas del monotributo a la realidad económica del país.
Resumen generado con IA

El ajuste del sistema fiscal se encuentra estrechamente ligado al esquema de actualización que utiliza ARCA. Esta dinámica repercute de forma directa sobre parámetros tributarios fundamentales como el monotributo, cuyas escalas y valores de facturación suelen modificarse en consonancia con el avance del índice general de precios. El objetivo subyacente de este mecanismo radica en adecuar la carga impositiva a la realidad económica del periodo.

Ganancias: qué hacer frente a las intimaciones de ARCA

Ganancias: qué hacer frente a las intimaciones de ARCA

Si el indicador de inflación correspondiente al mes de junio se estabilizara cerca del 2%, el acumulado durante la primera mitad de 2026 alcanzaría un aproximado del 17%. Dicho porcentaje modificaría de manera inmediata el piso del Impuesto a las Ganancias aplicable a la cuarta categoría, lo cual situaría el mínimo no imponible en un estimado de 2,9 millones de pesos netos para un empleado soltero y sin cargas de familia. Como consecuencia, el tributo alteraría su alcance sobre los diferentes segmentos de ingresos de la población trabajadora.

Los montos confirmados que se deberá pagar

La actualización mencionada tiene su origen en la reforma tributaria dispuesta durante el ciclo previo, momento en el cual quedó establecido un sistema de ajuste para las escalas y deducciones que toma como referencia el índice de precios del semestre anterior. En este contexto, diversas mediciones de consultoras privadas anticipan que el indicador de inflación para el mes de junio superará el 2%, dando continuidad al registro del 2,1% que ocurrió durante el mes de mayo.

A partir de estas proyecciones, el cálculo acumulado entre los meses de enero y junio se posicionará en un rango de entre el 16,5% y el 17%. En la actualidad, el ingreso mensual neto requerido para ingresar en el régimen del Impuesto a las Ganancias se sitúa en $2.490.037,88, lo que representa unos $3.000.046 brutos para aquellos empleados sin cargas familiares. Una vez aplicado el nuevo mecanismo de indexación, este límite bruto inicial escalará hasta alcanzar un valor estimado de 3,5 millones de pesos.

En caso de confirmarse el dato final de inflación de junio, los nuevos pisos del tributo quedarían configurados de la siguiente manera:

  • Soltero sin hijos: $3.495.000 bruto y $2.900.000 neto.
  • Casado sin hijos: $4.062.000 bruto y $3.371.000 neto.
  • Casado con dos hijos: $4.644.000 bruto y $3.847.000 neto.

Categoría B: $48.250,78

Categoría C:

  • Servicios: $56.501,85
  • Bienes: $55.227,06
  • Servicios: $72.414,10
  • Bienes: $70.661,26
  • Servicios: $102.537,97
  • Bienes: $92.658,35
  • Servicios: $129.045,32
  • Bienes: $111.198,27
  • Servicios: $197.108,23
  • Bienes: $135.918,34
  • Servicios: $447.346,93
  • Bienes: $272.063,40
  • Servicios: $824.802,26
  • Bienes: $406.512,05
  • Servicios: $999.007,65
  • Bienes: $497.059,41
  • Servicios: $1.381.687,90
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad
1

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde
2

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
3

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
2

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
3

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
5

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Más Noticias
Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Comentarios