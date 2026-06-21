ARCA actualizará Ganancias y Monotributo en julio: cuáles serían los nuevos pisos y cuotas

Resumen para apurados
- ARCA actualizará en julio en Argentina los pisos de Ganancias y escalas del Monotributo para adecuar la carga impositiva frente a una inflación semestral estimada en 17%.
- El ajuste aplica la reforma fiscal que indexa topes según la inflación del semestre previo. Con un acumulado del 17%, el piso bruto de Ganancias subiría a $3,5 millones.
- La actualización reconfigurará el alcance de los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores y adaptará las cuotas del monotributo a la realidad económica del país.
El ajuste del sistema fiscal se encuentra estrechamente ligado al esquema de actualización que utiliza ARCA. Esta dinámica repercute de forma directa sobre parámetros tributarios fundamentales como el monotributo, cuyas escalas y valores de facturación suelen modificarse en consonancia con el avance del índice general de precios. El objetivo subyacente de este mecanismo radica en adecuar la carga impositiva a la realidad económica del periodo.
Si el indicador de inflación correspondiente al mes de junio se estabilizara cerca del 2%, el acumulado durante la primera mitad de 2026 alcanzaría un aproximado del 17%. Dicho porcentaje modificaría de manera inmediata el piso del Impuesto a las Ganancias aplicable a la cuarta categoría, lo cual situaría el mínimo no imponible en un estimado de 2,9 millones de pesos netos para un empleado soltero y sin cargas de familia. Como consecuencia, el tributo alteraría su alcance sobre los diferentes segmentos de ingresos de la población trabajadora.
Los montos confirmados que se deberá pagar
La actualización mencionada tiene su origen en la reforma tributaria dispuesta durante el ciclo previo, momento en el cual quedó establecido un sistema de ajuste para las escalas y deducciones que toma como referencia el índice de precios del semestre anterior. En este contexto, diversas mediciones de consultoras privadas anticipan que el indicador de inflación para el mes de junio superará el 2%, dando continuidad al registro del 2,1% que ocurrió durante el mes de mayo.
A partir de estas proyecciones, el cálculo acumulado entre los meses de enero y junio se posicionará en un rango de entre el 16,5% y el 17%. En la actualidad, el ingreso mensual neto requerido para ingresar en el régimen del Impuesto a las Ganancias se sitúa en $2.490.037,88, lo que representa unos $3.000.046 brutos para aquellos empleados sin cargas familiares. Una vez aplicado el nuevo mecanismo de indexación, este límite bruto inicial escalará hasta alcanzar un valor estimado de 3,5 millones de pesos.
En caso de confirmarse el dato final de inflación de junio, los nuevos pisos del tributo quedarían configurados de la siguiente manera:
- Soltero sin hijos: $3.495.000 bruto y $2.900.000 neto.
- Casado sin hijos: $4.062.000 bruto y $3.371.000 neto.
- Casado con dos hijos: $4.644.000 bruto y $3.847.000 neto.
Categoría B: $48.250,78
Categoría C:
- Servicios: $56.501,85
- Bienes: $55.227,06
- Servicios: $72.414,10
- Bienes: $70.661,26
- Servicios: $102.537,97
- Bienes: $92.658,35
- Servicios: $129.045,32
- Bienes: $111.198,27
- Servicios: $197.108,23
- Bienes: $135.918,34
- Servicios: $447.346,93
- Bienes: $272.063,40
- Servicios: $824.802,26
- Bienes: $406.512,05
- Servicios: $999.007,65
- Bienes: $497.059,41
- Servicios: $1.381.687,90