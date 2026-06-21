ARCA actualizará Ganancias y Monotributo en julio: cuáles serían los nuevos pisos y cuotas

Si el indicador de inflación correspondiente al mes de junio se estabilizara cerca del 2%, el acumulado durante la primera mitad de 2026 alcanzaría un aproximado del 17%. Dicho porcentaje modificaría de manera inmediata el piso del Impuesto a las Ganancias aplicable a la cuarta categoría, lo cual situaría el mínimo no imponible en un estimado de 2,9 millones de pesos netos para un empleado soltero y sin cargas de familia. Como consecuencia, el tributo alteraría su alcance sobre los diferentes segmentos de ingresos de la población trabajadora.