El polémico posteo de Rosario Central para felicitar a la Selección: no aparecen Messi ni Scaloni

Resumen para apurados
- Rosario Central generó polémica tras la final del Mundial 2026 al publicar en redes sociales un saludo a la Selección Argentina que omitió a Lionel Messi y Lionel Scaloni.
- El club usó una foto ante Jordania donde no jugaron los ídolos de Newell's, su clásico rival, priorizando a Lo Celso, lo que desató fuertes críticas y defensas de los hinchas.
- El hecho expone la fuerte rivalidad local en el fútbol argentino y contrasta con la unión promovida por referentes de la Selección, como Ángel Di María, tras el subcampeonato.
Luego de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, clubes, exfutbolistas y personalidades del deporte utilizaron las redes sociales para expresar su orgullo por la actuación del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Rosario Central, aunque no precisamente por el texto, sino por la imagen elegida para ilustrar el homenaje.
El Canalla publicó un afiche acompañado por la frase: "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros". Sin embargo, la fotografía utilizada mostraba la formación titular del partido frente a Jordania, uno de los pocos encuentros del Mundial en los que Lionel Messi no fue titular. Además, tampoco aparecía Scaloni, un detalle que rápidamente llamó la atención de los usuarios.
La ausencia del capitán y del entrenador no tardó en convertirse en tema de discusión. Muchos hinchas relacionaron la elección con el pasado de ambos en Newell's Old Boys, clásico rival de Rosario Central. "¿Cómo no vas a poner a Messi?", escribió un usuario. Entre las respuestas también apareció Alberto Samid, quien comentó: "Justo ponen la foto del día que Messi no arrancó jugando. Dios mío". Otros calificaron la decisión como una falta de respeto hacia dos de los máximos símbolos del seleccionado.
ð¦ð·ð Gracias SelecciÃ³n por representar con tanta pasiÃ³n a nuestro paÃs. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ— Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026
Varios simpatizantes de Central, en cambio, defendieron la publicación. Argumentaron que se trató del único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso, surgido del club rosarino, fue titular, por lo que esa habría sido la razón de la elección de la imagen para el homenaje.
El emotivo mensaje de Di María para la selección argentina
Mientras el posteo del Canalla seguía generando reacciones, Ángel Di María, uno de los máximos ídolos de Rosario Central y retirado de la selección argentina tras la Copa América, publicó una fotografía de todo el plantel junto a un emotivo mensaje. "Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", escribió "Fideo".
Luego agregó: "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho". Su publicación fue ampliamente celebrada por los hinchas y contrastó con la polémica que rodeó al homenaje de Rosario Central.