El polémico posteo de Rosario Central para felicitar a la Selección: no aparecen Messi ni Scaloni

La ausencia del capitán y del entrenador no tardó en convertirse en tema de discusión. Muchos hinchas relacionaron la elección con el pasado de ambos en Newell's Old Boys, clásico rival de Rosario Central. "¿Cómo no vas a poner a Messi?", escribió un usuario. Entre las respuestas también apareció Alberto Samid, quien comentó: "Justo ponen la foto del día que Messi no arrancó jugando. Dios mío". Otros calificaron la decisión como una falta de respeto hacia dos de los máximos símbolos del seleccionado.