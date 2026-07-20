Copa del Mundo

El emotivo mensaje de Di María para la Selección después de perder la final del Mundial

A través de un emotivo posteo en redes sociales, el campeón del mundo en Qatar 2022 elogió a sus ex compañeros.

ANGEL DI MARÍA.
ANGEL DI MARÍA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 en EE. UU., Ángel Di María publicó un mensaje en redes para elogiar y dar apoyo al plantel de la Selección Argentina.
  • El exfutbolista, retirado de la albiceleste tras la Copa América 2024, vivió la frustración del subcampeonato en 2014 y la gloria en Qatar 2022 antes de este reconocimiento.
  • El respaldo de un referente histórico mitiga el impacto de la derrota y consolida el legado del ciclo de Messi como una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

La derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de dolor y desconsuelo en el plantel albiceleste. Mientras los futbolistas asimilaban el golpe en el MetLife Stadium, uno de los grandes referentes de la generación dorada apareció en las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo: Ángel Di María.

El exjugador de la Selección, que se retiró del combinado nacional tras conquistar la Copa América 2024, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su orgullo por el recorrido del equipo y destacar el lugar que ocupa este plantel en la historia del fútbol argentino.

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que pusieron en este Mundial", escribió "Fideo" en el inicio de su publicación, dedicada a sus excompañeros.

Lejos de enfocarse únicamente en la derrota, Di María puso en valor el ciclo que encabezó Lionel Messi durante los últimos años y recordó la extraordinaria regularidad del seleccionado nacional.

"Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselo. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo, los quiero mucho", agregó.

Las palabras del rosarino tuvieron una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos, que inundaron las redes sociales con mensajes de agradecimiento tanto para Di María como para el plantel que volvió a disputar una final mundialista.

Di María conoce como pocos las dos caras de este tipo de partidos. En Brasil 2014 sufrió la frustración de perder la final frente a Alemania, mientras que ocho años más tarde fue una de las grandes figuras de la consagración en Qatar 2022, donde marcó un gol decisivo frente a Francia.

Su trayectoria con la camiseta albiceleste quedó marcada por una etapa dorada en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, torneo tras el cual decidió cerrar su ciclo en la Selección.

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