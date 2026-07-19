El plan de Lionel Scaloni nunca encontró respuestas ante una España que dominó de principio a fin

Resumen para apurados
- Argentina cayó ante España en la final del Mundial 2026 debido a que el plan táctico de Lionel Scaloni fue completamente superado por el dominio del juego de "La Roja".
- Sin Paredes de inicio, la apuesta por la presión falló ante el 64% de posesión española. Las lesiones de centrales y la expulsión de Enzo Fernández profundizaron la crisis.
- La derrota expone la necesidad de revisar el recambio y las variantes tácticas del ciclo de Scaloni ante potencias de élite, marcando un punto de inflexión para el futuro.
La decisión de Lionel Scaloni de dejar a Leandro Paredes en el banco insinuaba un plan diferente para enfrentar a España, pero nunca encontró traducción en el juego. La apuesta por Nicolás González para aportar despliegue, presión y recorrido tampoco dio resultado. “La Roja” monopolizó la pelota desde el inicio, dominó el mediocampo y obligó a la selección argentina a jugar un partido que jamás logró controlar. Las lesiones en la última línea, la expulsión de Enzo Fernández y las innumerables atajadas de Emiliano Martínez terminaron de completar un escenario que la “Albiceleste” nunca consiguió revertir.
Scaloni dispuso un 4-4-2 con rombo apenas disimulado: “Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Fueron tres los cambios respecto del equipo que había eliminado a Inglaterra en semifinales. Regresó De Paul, ingresó González por la izquierda y la decisión que más repercusión generó fue la suplencia de Paredes. La idea del cuerpo técnico era sumar despliegue físico para presionar y ocupar los espacios que suele dejar España cuando ataca con muchos hombres.
Del otro lado, Luis de la Fuente repitió el equipo que había eliminado a Francia. Con el desarrollo del partido, la ausencia de Paredes quedó rápidamente en el centro del análisis. El volante venía siendo una pieza importante por su capacidad para ordenar la circulación y darle pausa al equipo, justamente dos aspectos que la Selección nunca encontró. Scaloni apostó por un mediocampo más intenso, pero el plan quedó desdibujado desde el comienzo.
La elección de Nicolás González también terminó bajo la lupa. El extremo debía aportar presión, recorrido y profundidad por la izquierda, pero casi no logró intervenir. Participó poco con la pelota, perdió peso en los duelos individuales y terminó absorbido por el dominio territorial de España. Fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por Paredes, un cambio que dejó en evidencia que la idea inicial no había funcionado.
España impuso el ritmo
“La Roja” marcó diferencias desde los primeros minutos. Lamine Yamal obligó a una gran atajada de “Dibu” Martínez con un remate cruzado y esa jugada anticipó lo que sería el desarrollo del partido.
Al descanso, España acumulaba un 64% de posesión frente al 36% de la Argentina y había rematado tres veces contra ninguna del equipo de Scaloni. La tendencia se profundizó en el complemento: al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la Selección terminó sin un solo tiro al arco y con apenas un 34% de tenencia.
En el mediocampo nunca hubo equivalencias. De Paul, Enzo y Mac Allister pasaron gran parte del encuentro corriendo detrás de la pelota, mientras Rodri y Fabián Ruiz manejaban los tiempos con comodidad. Detrás, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte prácticamente no tuvieron sobresaltos porque la Argentina nunca consiguió instalarse cerca del área rival.
La apuesta por esperar y salir rápido, que había dado resultados en partidos anteriores, esta vez dejó al equipo demasiado lejos del arco español. Messi y Julián quedaron aislados y casi nunca recibieron la pelota en condiciones para lastimar.
Las lesiones, otra causa
Como si el desarrollo ya fuera desfavorable, las lesiones terminaron de romper la estructura defensiva. A los 44 minutos, “Licha” Martínez dejó la cancha por una molestia muscular e ingresó Nicolás Otamendi, una modificación obligada que alteró la última línea en plena final. Más tarde salió “Cuti” Romero y entró Facundo Medina, desarmando la dupla de centrales que había sostenido a la Selección durante todo el torneo. Aun así, Scaloni mantuvo el esquema hasta el cierre del tiempo reglamentario, cuando el partido volvió a exigirle una nueva reestructuración.
Expulsión y resistencia
Con el marcador todavía igualado al final del tiempo reglamentario, Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre Cubarsí y dejó a la Selección con diez jugadores para toda la prórroga.
Con un hombre menos, Scaloni resignó poder ofensivo para reforzar la defensa. Sacó a Julián Álvarez e hizo ingresar a Marcos Senesi, modificando el dibujo a un 5-3-1. Molina, Otamendi, Senesi, Medina y Tagliafico formaron la última línea; Paredes, Mac Allister y Giuliano Simeone quedaron en el mediocampo, mientras Messi pasó a ser la única referencia ofensiva de un equipo obligado a resistir.
En ese contexto, Tagliafico volvió a destacarse. El lateral izquierdo fue el único defensor que completó los 120 minutos en su posición natural y sostuvo un rendimiento parejo durante toda la final. Ganó duelos, cerró su sector con solidez y respondió cuando Argentina pasó gran parte del encuentro defendiendo cerca de Emiliano Martínez.
Buen nivel de “Dibu”
La actuación de Emiliano Martínez explica por qué la superioridad española no se reflejó antes en el resultado. El arquero respondió desde el comienzo ante Yamal y volvió a aparecer frente a Dani Olmo, Ferrán Torres y en un tiro libre del propio Yamal sobre el cierre del tiempo reglamentario.
Con nueve intervenciones decisivas, fue el futbolista argentino de mayor incidencia en la final. Su actuación reflejó tanto su nivel como las dificultades de un equipo que nunca consiguió equilibrar el desarrollo.
El desenlace en la prórroga terminó siendo la consecuencia de lo ocurrido durante casi toda la noche. Tras el gol de España, Scaloni volvió a mover el tablero: adelantó a Otamendi hasta convertirlo prácticamente en un centrodelantero y cargó el área con todo lo que tenía disponible en busca del empate. Esa imagen sintetizó el cierre de una Selección que terminó jugando más con orgullo y corazón que con claridad.