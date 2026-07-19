El plan de Lionel Scaloni nunca encontró respuestas ante una España que dominó de principio a fin

La decisión de Lionel Scaloni de dejar a Leandro Paredes en el banco insinuaba un plan diferente para enfrentar a España, pero nunca encontró traducción en el juego. La apuesta por Nicolás González para aportar despliegue, presión y recorrido tampoco dio resultado. “La Roja” monopolizó la pelota desde el inicio, dominó el mediocampo y obligó a la selección argentina a jugar un partido que jamás logró controlar. Las lesiones en la última línea, la expulsión de Enzo Fernández y las innumerables atajadas de Emiliano Martínez terminaron de completar un escenario que la “Albiceleste” nunca consiguió revertir.