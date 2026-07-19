La ovación que abrazó a una Selección devastada tras perder la final del Mundial

Después llegó el momento de las medallas. Uno por uno, los jugadores recibieron la medalla de subcampeón. Ninguno se quedó demasiado tiempo en el centro de la escena. Cuando terminó esa etapa de la ceremonia, el plantel completo, el cuerpo técnico y los auxiliares caminaron directamente hacia el sector donde estaban ubicados los miles de argentinos. Y ahí ocurrió algo que también forma parte de la historia de este Mundial. La tribuna no dejó de cantar ni un segundo.