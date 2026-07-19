El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García, revolcó a Gavi y fue expulsado

Como era de esperarse, la final del Mundial 2026 que España le terminó ganando a la Selección Argentina por 1-0 en el segundo tiempo del alargue se jugó con las pulsaciones a mil. Y el epílogo no se quedó atrás: los nuevos campeones estallaron en festejos, con algún que otro cántico provocativo de fondo, y Leandro Paredes fue el primero en explotar.