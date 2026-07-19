Mundial 2026

El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García, revolcó a Gavi y fue expulsado

El volante de la Selección Argentina se metió en los festejos de España, reaccionó violentamente y debió ser separado por Scaloni.

El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García, revolcó a Gavi y fue expulsado
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paredes fue expulsado por agredir a Eric García y Gavi en el campo tras la final del Mundial 2026 en la que España venció a Argentina, debido a la frustración por la derrota.
  • El volante argentino reaccionó violentamente ante los festejos españoles tras el 1-0 definitivo en el alargue. Agarró del cuello a García y revolcó a Gavi antes de ser contenido.
  • El incidente empaña el subcampeonato argentino y podría acarrear duras sanciones de la FIFA para Paredes, además de reavivar la fuerte rivalidad futbolística entre ambos países.
Resumen generado con IA

Como era de esperarse, la final del Mundial 2026 que España le terminó ganando a la Selección Argentina por 1-0 en el segundo tiempo del alargue se jugó con las pulsaciones a mil. Y el epílogo no se quedó atrás: los nuevos campeones estallaron en festejos, con algún que otro cántico provocativo de fondo, y Leandro Paredes fue el primero en explotar.

Las lágrimas de Messi tras la derrota en la final del Mundial

Apenas terminó el partido, las cámaras de la TV capturaron a Eric García a los gritos en pleno círculo central junto a otros compañeros. En cuestión de segundos, el N°5 albiceleste apareció en medio del tumulto rojo y lo agarró del cuello, sin imprtar que muy cerca estaba uno de los jueces de línea.

Con el instinto de quien ya sabía que podía haber algún chispazo, Lionel Scaloni se metió rápido a separarlos. También lo hizo Walter Samuel, sin imaginar que Gavi también intentaría golpear al argentino. Con Thiago Almada en el medio de la batahola, el volante de Boca terminó de agarrar de la pechera al de Barcelona y lo revolcó contra el césped.

Por suerte, el tenso episodio no pasó a mayores y la fiesta española siguió su curso. Del otro lado, los jugadores de la Selección, entre ellos Paredes, quedaron sentados a un costado del campo, con la mirada perdida y las lágrimas del título que se les escapó por muy poco.

Más allá de haber sucedido ya sin la pelota en disputa, estas agresiones de Paredes fueron informadas por el árbitro Slavko Vinčić y terminó siendo expulsado con la final de la Copa del Mundo ya concluida.

El momento del ataque de furia de Paredes

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolLeandro Paredes
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