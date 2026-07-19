Así celebró la prensa española el título mundial: de "España, campeona del mundo" a las dos estrellas de ABC

En tanto, La Vanguardia y ABC recurrieron a la palabra "eternidad" para describir la magnitud de la conquista, mientras que El Mundo y La Vanguardia optaron por una celebración más directa con el anuncio de que España volvía a ser campeona del mundo. Las distintas portadas coincidieron en un mismo mensaje: la Roja había escrito una nueva página dorada de su historia y se consolidaba como una de las grandes potencias del fútbol mundial.