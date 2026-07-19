Así celebró la prensa española el título mundial: de "España, campeona del mundo" a las dos estrellas de ABC
Para los medios de España, la selección de De la Fuente "dio una lección pocas veces vista en una final de este calado, en la que dibujó una superioridad arrolladora ante una Argentina agotada e incapaz".
Resumen para apurados
- Los principales diarios de España celebraron la consagración de la selección española como campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva Jersey.
- Con un gol de Ferran Torres en la prórroga, España logró su segundo título mundial. Medios como El Mundo, La Vanguardia y ABC destacaron la gran superioridad del equipo campeón.
- El triunfo consolida a España como potencia mundial del fútbol 16 años después de su primera copa, abriendo una nueva era de éxito deportivo que la prensa califica de eterna.
La conquista del Mundial 2026 por parte de España tuvo un reflejo inmediato en las portadas de los principales medios del país, que se volcaron con la consagración de la Roja tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. Los diarios destacaron la superioridad del equipo de Luis de la Fuente y el histórico segundo título mundial conseguido 16 años después de Sudáfrica 2010.
El Mundo eligió un mensaje directo y contundente: "España, campeona del mundo", acompañado por el subtítulo que remarca que "La Roja, muy superior, gana una final de infarto ante Argentina con un gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga".
Por su parte, La Vanguardia apeló a la épica y a la memoria del fútbol español con un título cargado de simbolismo: "Ferran Torres se disfraza de Iniesta y abre las puertas de la eternidad: España gana el Mundial". La referencia al héroe de la final de Sudáfrica 2010 establece un puente entre las dos generaciones campeonas del mundo y presenta al delantero como el nuevo protagonista de una página histórica para el deporte español.
Uno de los detalles más llamativos llegó desde ABC.es. El histórico diario madrileño tituló "España alcanza la eternidad", pero añadió un guiño que rápidamente captó la atención de los hinchas: junto al logotipo del periódico aparecieron dos estrellas doradas, una referencia explícita a los dos títulos mundiales conquistados por la selección española (Sudáfrica 2010 y Estados Unidos-México-Canadá 2026). Ese pequeño cambio gráfico simbolizó la entrada de España en el selecto grupo de selecciones bicampeonas del mundo.
En tanto, La Vanguardia y ABC recurrieron a la palabra "eternidad" para describir la magnitud de la conquista, mientras que El Mundo y La Vanguardia optaron por una celebración más directa con el anuncio de que España volvía a ser campeona del mundo. Las distintas portadas coincidieron en un mismo mensaje: la Roja había escrito una nueva página dorada de su historia y se consolidaba como una de las grandes potencias del fútbol mundial.