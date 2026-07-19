María Becerra entonó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026: "Esto es lo más lindo de mi carrera"

Resumen para apurados
- María Becerra cantará el Himno Nacional argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras ser convocada por la FIFA.
- La artista realizó la prueba de sonido en el estadio tras reprogramar un show en España. Expresó que la convocatoria fue directa de la FIFA y a pedido del plantel argentino.
- Esta presentación ante millones de espectadores globales consolida la carrera internacional de Becerra y marca un hito histórico para la música y el fútbol de Argentina.
La cantante María Becerra ya se encuentra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para interpretar el Himno Nacional argentino en la final del Mundial 2026 que disputan la Selección Argentina y España. Horas antes del inicio del encuentro, la artista realizó la prueba de sonido y ultimó los detalles de su presentación en la ceremonia previa al partido.
Vestida con una mini tipo balloon amarilla y un top azul con un sol dorado en el centro del pecho, en alusión a la bandera argentina, la cantante recorrió el campo de juego mientras ajustaba los preparativos para uno de los momentos más importantes de su carrera.
"Los chicos querían que yo cantara el Himno, así que para mí fue un honor", afirmó en declaraciones a Radio La Red de Buenos Aires. Visiblemente emocionada, expresó su orgullo por haber sido elegida para representar al país en la antesala de la final del Mundial.
Becerra también contó que la convocatoria llegó de manera directa desde la organización del torneo. "Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager", relató al explicar cómo se concretó su participación. "Esto es lo más lindo de mi carrera", resumió sobre la oportunidad de entonar el Himno Nacional ante miles de espectadores en el estadio y millones de personas alrededor del mundo, según consignó el sitio Infobae.
La confirmación oficial de su presencia se conoció el sábado, pocas horas antes de la final. Hasta entonces, su participación había sido objeto de especulaciones, que crecieron luego de un cambio en la programación del Festival Bigsound de Pontevedra, España, donde tenía previsto presentarse ese mismo día.
Los organizadores del festival informaron que, "por motivos de agenda", el recital de María Becerra se reprogramó para las 23, mientras que el resto de las actuaciones solo registró modificaciones derivadas de ese cambio. La alteración del cronograma alimentó las versiones sobre su viaje a Estados Unidos, que finalmente quedaron confirmadas con su presencia en el MetLife Stadium para interpretar el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España.