María Becerra entonó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026: "Esto es lo más lindo de mi carrera"

Becerra también contó que la convocatoria llegó de manera directa desde la organización del torneo. "Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager", relató al explicar cómo se concretó su participación. "Esto es lo más lindo de mi carrera", resumió sobre la oportunidad de entonar el Himno Nacional ante miles de espectadores en el estadio y millones de personas alrededor del mundo, según consignó el sitio Infobae.