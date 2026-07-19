Industriales del NOA reclamaron al gobierno de Milei medidas para reducir costos energéticos y completar el Gasoducto Norte

Durante la reunión, los representantes industriales insistieron en la necesidad de adoptar medidas concretas para aliviar la situación de las empresas. Entre los principales pedidos figuraron la suspensión de las ejecuciones fiscales y la ampliación de los planes de pago, la federalización de las tarifas energéticas, la continuidad de las obras de reversión del Gasoducto Norte y la implementación de precios de referencia para resguardar la producción nacional frente a prácticas de competencia desleal.