Industriales del NOA reclamaron al gobierno de Milei medidas para reducir costos energéticos y completar el Gasoducto Norte
Las entidades nucleadas en UNINOR se reunieron con la directora nacional de Competitividad Industrial y plantearon demandas para mejorar la competitividad de las empresas de la región.
Resumen para apurados
- Industriales del Norte Grande reclamaron al Gobierno nacional, en una reunión reciente, medidas para reducir costos de energía y finalizar las obras del Gasoducto Norte.
- El pedido se realizó ante la directora de Competitividad Industrial, Sandra Panés, e incluyó suspender ejecuciones fiscales y federalizar tarifas ante altos costos del sector.
- Ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo permanente para seguir los reclamos, buscando fortalecer la competitividad de las pymes industriales de diez provincias.
Las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor) trasladaron al gobierno de Javier Milei una serie de reclamos vinculados con la situación que atraviesa el sector manufacturero de la región, entre ellos la suspensión de las ejecuciones fiscales, la federalización de las tarifas energéticas y la continuidad de las obras de reversión del Gasoducto Norte para asegurar el abastecimiento de gas natural.
Los planteos fueron presentados durante una reunión con la directora nacional de Competitividad Industrial, Sandra Panés, en el marco de una agenda destinada a mejorar la competitividad de las empresas.
Según informó la entidad en un comunicado, el encuentro se concretó como resultado del pedido que Uninor había realizado al mandatario libertario para abrir canales de diálogo institucional que permitieran abordar los desafíos que enfrenta la industria del Norte Grande de manera conjunta entre el sector público y el privado.
Durante la reunión, los representantes industriales insistieron en la necesidad de adoptar medidas concretas para aliviar la situación de las empresas. Entre los principales pedidos figuraron la suspensión de las ejecuciones fiscales y la ampliación de los planes de pago, la federalización de las tarifas energéticas, la continuidad de las obras de reversión del Gasoducto Norte y la implementación de precios de referencia para resguardar la producción nacional frente a prácticas de competencia desleal.
Por su parte, Panés presentó las herramientas que impulsa la Dirección Nacional de Competitividad Industrial para fortalecer el desarrollo de las empresas. Entre ellas mencionó el Kit 4.0, los programas de desarrollo de proveedores vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una nueva iniciativa orientada a facilitar la obtención de certificaciones de calidad.
Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a los temas planteados y fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades industriales del Norte Grande.
En el comunicado, Uninor destacó la apertura al diálogo de la funcionaria nacional y valoró su predisposición para escuchar las inquietudes del sector y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
La entidad reúne a las uniones industriales de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.