EconomíaNoticias económicas

Industriales del NOA reclamaron al gobierno de Milei medidas para reducir costos energéticos y completar el Gasoducto Norte

Las entidades nucleadas en UNINOR se reunieron con la directora nacional de Competitividad Industrial y plantearon demandas para mejorar la competitividad de las empresas de la región.

Gasoducto Norte. ENARSA (ARCHIVO)
Gasoducto Norte. ENARSA (ARCHIVO)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Industriales del Norte Grande reclamaron al Gobierno nacional, en una reunión reciente, medidas para reducir costos de energía y finalizar las obras del Gasoducto Norte.
  • El pedido se realizó ante la directora de Competitividad Industrial, Sandra Panés, e incluyó suspender ejecuciones fiscales y federalizar tarifas ante altos costos del sector.
  • Ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo permanente para seguir los reclamos, buscando fortalecer la competitividad de las pymes industriales de diez provincias.
Resumen generado con IA

Las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor) trasladaron al gobierno de Javier Milei una serie de reclamos vinculados con la situación que atraviesa el sector manufacturero de la región, entre ellos la suspensión de las ejecuciones fiscales, la federalización de las tarifas energéticas y la continuidad de las obras de reversión del Gasoducto Norte para asegurar el abastecimiento de gas natural.

Los planteos fueron presentados durante una reunión con la directora nacional de Competitividad Industrial, Sandra Panés, en el marco de una agenda destinada a mejorar la competitividad de las empresas.

La industria, con un alto costo para pasar el invierno a causa del gas

La industria, con un alto costo para pasar el invierno a causa del gas

Según informó la entidad en un comunicado, el encuentro se concretó como resultado del pedido que Uninor había realizado al mandatario libertario para abrir canales de diálogo institucional que permitieran abordar los desafíos que enfrenta la industria del Norte Grande de manera conjunta entre el sector público y el privado.

Durante la reunión, los representantes industriales insistieron en la necesidad de adoptar medidas concretas para aliviar la situación de las empresas. Entre los principales pedidos figuraron la suspensión de las ejecuciones fiscales y la ampliación de los planes de pago, la federalización de las tarifas energéticas, la continuidad de las obras de reversión del Gasoducto Norte y la implementación de precios de referencia para resguardar la producción nacional frente a prácticas de competencia desleal.

Victoria Villarruel se comprometió a impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles

Victoria Villarruel se comprometió a impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles

Por su parte, Panés presentó las herramientas que impulsa la Dirección Nacional de Competitividad Industrial para fortalecer el desarrollo de las empresas. Entre ellas mencionó el Kit 4.0, los programas de desarrollo de proveedores vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una nueva iniciativa orientada a facilitar la obtención de certificaciones de calidad.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a los temas planteados y fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades industriales del Norte Grande.

En el comunicado, Uninor destacó la apertura al diálogo de la funcionaria nacional y valoró su predisposición para escuchar las inquietudes del sector y avanzar en una agenda de trabajo conjunta. 

La entidad reúne a las uniones industriales de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Temas Gobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar
1

Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar

El Mundial en el espejo
2

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
3

Andar en moto en el reino de la anomia vial

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
4

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud
5

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

Ranking notas premium
Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
1

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El Mundial en el espejo
2

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
3

Andar en moto en el reino de la anomia vial

El día después de mañana
4

El día después de mañana

Mucho más que fútbol
5

Mucho más que fútbol

Más Noticias
María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026

María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

Messi y la moda: la camiseta que todavía falta en su archivo

Messi y la moda: la camiseta que todavía falta en su archivo

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

El Mundial en el espejo

El Mundial en el espejo

Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar

Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar

Comentarios