EconomíaNoticias económicas

La industria, con un alto costo para pasar el invierno a causa del gas

La falta de una transición para el gas.

Los ingenios padecen la falta de gas.
Los ingenios padecen la falta de gas.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

La industria ha recuperado parte del ritmo perdido, debido a la interrupción del suministro de gas por la ola de frío. El fluido, sin embargo, resultó más costoso a aquellos sectores que no adoptaron políticas preventivas y que, luego, se vieron afectado por la crisis geopolítica que golpeó el precio internacional. En ese contexto, el Gobierno nacional celebra haber evitado los cortes a hogares, pero la industria argentina enfrenta su invierno más crítico en años. 

Mientras Enarsa completa la compra de 28 barcos de GNL con un costo que superará los U$S 1.100 millones (50% más que en 2025), las fábricas del Litoral, Córdoba y el NOA sufren restricciones de hasta el 70% en su suministro. La paradoja es brutal, el gas local cuesta U$S 4,50 por millón de BTU, pero el importado ronda los U$S 18 y la mayoría de las industrias no puede pagar ese salto, expone un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Se espera que cesen los cortes de gas para las industrias

Se espera que cesen los cortes de gas para las industrias

El reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) por convocar el comité de emergencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas no es un pedido técnico menor, sino una batalla política por definir quién asume el sobrecosto del invierno. Si el faltante es por transporte, la distribuidora debe responder, pero si es comercial corresponde reunir a transportistas, distribuidoras, Enrege, Secretaría de Energía, Cammesa y Enarsa para verificar si hay volúmenes disponibles, sugiere el CEPA. La negativa del Gobierno a convocarlo es una decisión política con nombre propio: la secretaria de Energía, María Tettamanti sostiene que la industria debe conseguir gas regasificado a “costo real” mientras el secretario coordinador Daniel González lo justifica con un argumento de mercado: “queremos transparentar el costo para que cada actor tome decisiones racionales”, recuerda la entidad.

El CEPA acota que el dato que desmonta el relato de escasez es que la producción nacional de gas marcha en niveles altos. No hay falta física, hay un problema de arquitectura de transporte y comercialización. La Resolución 66/2026 reconfiguró el sistema para priorizar el flujo desde Vaca Muerta, pero el corredor norte quedó expuesto y a la espera del gasoducto Tratayén-La Carlota que sigue sin concretarse. 

Crisis del gas: la industria tucumana consigue una alternativa para sostener la producción, pero alerta por los altos costos

Crisis del gas: la industria tucumana consigue una alternativa para sostener la producción, pero alerta por los altos costos

Descontrol

La paradoja es que el gas está en Neuquén y los barcos llegan a la costa, pero las fábricas del norte se quedan sin suministro. El Gobierno eliminó el rol de Enarsa como proveedor de última instancia, pero no construyó un mercado que funcione sin esa figura, y el resultado es un descontrol donde cada uno se arregla como puede. La UIA propuso que el Estado financie el 50% del costo del GNL importado durante el invierno y que la industria asuma el otro 50%. El Ministerio de Economía lo rechazó. millones en importaciones de GNL. 

Zonas frías: ¿qué pasará con el régimen de gas?

Zonas frías: ¿qué pasará con el régimen de gas?

“El invierno de 2026 expone la tensión no resuelta entre el mercado y la planificación. El Gobierno eligió el mercado, pero el mercado falló en el norte. El problema no es la ola polar, sino la falta de una política de invierno ya que sin gasoductos que conecten Vaca Muerta con el norte, sin un esquema de transición para el cambio regulatorio, y sin un mecanismo que aísle a la industria de la volatilidad internacional, el próximo invierno repetirá la película”, considera el CEPA.

Temas CórdobaUnión Industrial Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Lo más popular
¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales
1

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Son de 7 de Abril, ayudan en su granja y sueñan con jugar en River
2

Son de 7 de Abril, ayudan en su granja y sueñan con jugar en River

Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad
3

Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad

4

Sobrevivencia de la ética

León XIV a los escritores
5

León XIV a los escritores

Ranking notas premium
Pacto de Mayo: qué pasó con los 10 puntos acordados con Milei en Tucumán
1

Pacto de Mayo: qué pasó con los 10 puntos acordados con Milei en Tucumán

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
2

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Jubilación por minusvalía: derecho que muchos trabajadores desconocen
3

Jubilación por minusvalía: derecho que muchos trabajadores desconocen

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
4

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Al mal tiempo: desagravio del garbanzo
5

Al mal tiempo: desagravio del garbanzo

Más Noticias
Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Sexualmente hablando: de que las hay, las hay

Sexualmente hablando: de que las hay, las hay

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

Una historia de los índices

Una historia de los índices

Comentarios