"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"
A los 39 años, el capitán argentino volvió a romper los pronósticos en el Mundial 2026. Un especialista explica cómo su caso modificó la manera de entender el envejecimiento, el rendimiento y la duración de las carreras de élite.
Resumen para apurados
- Lionel Messi rompió los pronósticos a los 39 años por su alto rendimiento físico con la selección argentina en el Mundial 2026, redefiniendo la longevidad deportiva.
- El logro se gestó mediante un rendimiento físico que desafía los límites del envejecimiento y redefine la preparación de atletas que superan la barrera de los 30 años.
- Especialistas aseguran que el caso de Messi revolucionará la medicina deportiva y servirá de modelo para extender las carreras de los atletas de élite en el futuro.
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