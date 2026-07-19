Copa del Mundo

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

A los 39 años, el capitán argentino volvió a romper los pronósticos en el Mundial 2026. Un especialista explica cómo su caso modificó la manera de entender el envejecimiento, el rendimiento y la duración de las carreras de élite.

PUNTO DE INFLEXIÓN. El desempeño futbolístico de Lionel Messi podría usarse de ejemplo para que las carreras de deportistas de élite continúen pasada la barrera de los 30 años.
PUNTO DE INFLEXIÓN. El desempeño futbolístico de Lionel Messi podría usarse de ejemplo para que las carreras de deportistas de élite continúen pasada la barrera de los 30 años.
Por Micaela Pinna Otero Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi rompió los pronósticos a los 39 años por su alto rendimiento físico con la selección argentina en el Mundial 2026, redefiniendo la longevidad deportiva.
  • El logro se gestó mediante un rendimiento físico que desafía los límites del envejecimiento y redefine la preparación de atletas que superan la barrera de los 30 años.
  • Especialistas aseguran que el caso de Messi revolucionará la medicina deportiva y servirá de modelo para extender las carreras de los atletas de élite en el futuro.
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