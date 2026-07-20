Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

La Provincia y Naturgy coordinan obras para proteger los gasoductos en el río Salí

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, encabezó una reunión de trabajo junto al secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia; el director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Marcelo Cancellieri; y representantes de la empresa Naturgy, responsable de la distribución de gas natural a industrias, comercios y hogares de la provincia. Durante el encuentro se avanzó en la planificación y coordinación de obras conjuntas destinadas a proteger la infraestructura de los gasoductos que atraviesan cauces y canales provinciales, garantizando la seguridad y continuidad de un servicio esencial para miles de tucumanos. En ese marco, se proyectan intervenciones sobre el río Salí con la construcción de controladores de fondo y trabajos de protección de barrancas, obras que permitirán preservar tanto la infraestructura energética como el sistema hídrico provincial. Al respecto, Nazur destacó: “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos de manera permanente en la planificación de obras que protejan infraestructura estratégica y brinden soluciones de largo plazo para los tucumanos. En este caso, las intervenciones previstas permitirán resguardar los gasoductos que atraviesan el río Salí y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema hídrico de la provincia”. Y agregó: “La articulación entre el Estado y el sector privado es fundamental para avanzar en proyectos que generen beneficios concretos para la comunidad, mejoren la seguridad y acompañen el desarrollo productivo”.