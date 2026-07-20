Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

El Gobierno de Tucumán avanzará con el pago del incremento del 3% para los empleados estatales de la provincia. La diferencia salarial se abona luego de completarse la planilla de haberes correspondiente a junio y responde al compromiso de mantener actualizadas las remuneraciones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese marco, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, precisó el cronograma previsto para la acreditación de los fondos: “El depósito del 3% comienza el 20 de julio, y luego viene el pago del 20%, para seguir con el 80% los primeros días de agosto”. La actualización salarial forma parte de las medidas dispuestas por el gobernador Osvaldo Jaldo para acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Intensifican las tareas de mantenimiento en escuelas para el retorno a clases
En el marco del plan de acondicionamiento edilicio previo al reinicio de las clases, el Ministerio de Educación de la provincia realiza un operativo de mantenimiento en numerosas instituciones. En la ENI Patricias Argentinas se realizan trabajos de pintura y electricidad, mientras que en la ENI Para la Vida se trabaja en impermeabilización de cubiertas. La Escuela San Martín cuenta con tareas de herrería y limpieza de desagües, y la Gaspar de Medina recibe refacciones de albañilería y plomería en baños. Asimismo, se han programado tareas de fumigación en las escuelas José Mármol y Secundaria Crucero Belgrano, junto con desmalezamiento en el Colegio Nacional. El plan incluye inspecciones técnicas eléctricas en las escuelas Agrotécnica de Simoca y Técnica Juan Bautista Alberdi, además de relevamientos para la colocación de vidrios en los establecimientos Reconquista y La Salobreña. Enzo Ivires, representante de la Subdirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, brindó detalles técnicos sobre las intervenciones: “Nosotros estamos trabajando todo el año, enero y febrero también en vacaciones, así que bueno, siempre para darle lo mejor a los chicos”.
La editorial municipal lanzó “El Sanmiguelino”
En las calles de la capital tucumana ya está en circulación “El Sanmiguelino”, el nuevo suplemento mensual con distribución gratuita que invita a reencontrarse con la palabra y redescubrir la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán, impreso en papel 100% biodegradable. La publicación es iniciativa de la Editorial Municipal “Ciudad Cerca”, a cargo de la subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación. La primera edición se lanzó el 9 de julio pasado en el marco de los festejos por el Día de la Independencia y su contenido describe de forma ilustrada el proceso de restauración de las históricas esculturas y la creación del Museo a Cielo Abierto del parque 9 de julio, en un espacio único donde el arte se fusiona con la naturaleza. Humberto Ponce de León, subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación, explicó que el suplemento se publicará el día 9 de cada mes, con distribución sin costo a los vecinos en espacios públicos, centros culturales, edificios municipales y operativos barriales.
La Provincia y Naturgy coordinan obras para proteger los gasoductos en el río Salí
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, encabezó una reunión de trabajo junto al secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia; el director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Marcelo Cancellieri; y representantes de la empresa Naturgy, responsable de la distribución de gas natural a industrias, comercios y hogares de la provincia. Durante el encuentro se avanzó en la planificación y coordinación de obras conjuntas destinadas a proteger la infraestructura de los gasoductos que atraviesan cauces y canales provinciales, garantizando la seguridad y continuidad de un servicio esencial para miles de tucumanos. En ese marco, se proyectan intervenciones sobre el río Salí con la construcción de controladores de fondo y trabajos de protección de barrancas, obras que permitirán preservar tanto la infraestructura energética como el sistema hídrico provincial. Al respecto, Nazur destacó: “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos de manera permanente en la planificación de obras que protejan infraestructura estratégica y brinden soluciones de largo plazo para los tucumanos. En este caso, las intervenciones previstas permitirán resguardar los gasoductos que atraviesan el río Salí y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema hídrico de la provincia”. Y agregó: “La articulación entre el Estado y el sector privado es fundamental para avanzar en proyectos que generen beneficios concretos para la comunidad, mejoren la seguridad y acompañen el desarrollo productivo”.
La zafra ya tiene sus 19 ingenios moliendo
La zafra 2026 alcanzó una nueva incorporación del ingenio Ñuñorco de Tucumán, que inició su molienda el 9 de julio. Con esta puesta en marcha, ya son 19 los ingenios en todo el país que se encuentran con sus trapiches en actividad, consolidando el ritmo de molienda diaria normal. En Tucumán, la zafra lleva 72 días de actividad y 14 ingenios están en actividad -La Providencia, La Florida, La Corona, Santa Rosa, La Trinidad, Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, Leales, Marapa, Concepción, Santa Bárbara, Famaillá y Ñuñorco-. Según los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, la zafra presenta un avance del 24%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar. Hasta el 16 de julio, los ingenios molieron 4.715.642 toneladas de caña bruta y produjeron 302.969 toneladas de azúcar físico, en sus variedades de blanco, refinado, crudo y orgánico. La campaña de producción de alcohol avanza con siete destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 82.163.525 litros de alcohol hidratado y 53.167.396 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.