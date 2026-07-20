Motos, caos vial y accidentes

La tragedia de dos niños de ocho y cuatro años, fallecidos en El Colmenar al caer de la moto que conducía su madre, pone en el tapete la inseguridad que crece junto al cada vez mayor uso de estos vehículos de dos ruedas en el caótico tránsito de nuestra sociedad. Este fenómeno, que abarca el uso de motocicletas en todas las áreas de la circulación vial -de hecho, los motociclistas encabezan una proporción altísima de los accidentes de tránsito- genera una preocupación especial cuando se advierte que es también alta la participación de niños en estos percances. Hace un año, cuando fue el choque de una mujer embarazada que conducía una motocicleta llevando a sus tres hijos pequeños en el vehículo, la sociedad debatió en extenso sobre esta circunstancia. La directora del Hospital de Niños reveló entonces que el 66% de los pacientes accidentados que habían ingresado al nosocomio en 2025 habían viajado en motocicleta en esos percances. Sobre 616 niños lesionados, 411 habían sido pasajeros de motos.