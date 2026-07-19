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Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes

Especialistas como Juana Poulisis sugieren un abordaje consensuado que priorice la autocrítica y el autorregistro frente a la saturación de estímulos constantes en dispositivos móviles.

Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes
Fuente: El País.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en salud mental promueven métodos de desintoxicación digital para adolescentes en Argentina para combatir la ansiedad generada por la dependencia a los dispositivos.
  • Expertos como Juana Poulisis sugieren límites consensuados, autocrítica sobre el uso de redes y técnicas como el método Pomodoro, en lugar de prohibiciones drásticas e ineficaces.
  • Estas estrategias buscan mitigar trastornos del sueño y alimentarios, fortaleciendo el control de impulsos para lograr un equilibrio saludable con la tecnología a largo plazo.
Resumen generado con IA

El crecimiento exponencial del tiempo frente a dispositivos electrónicos genera inquietud persistente en el ámbito de la salud mental. Actualmente, muchos jóvenes experimentan cuadros de ansiedad vinculados a la dependencia tecnológica constante y búsqueda de validación externa. Esta problemática impulsa la exploración de alternativas terapéuticas para recuperar el equilibrio cotidiano.

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La práctica del retiro tecnológico, conocida como limpieza de pantallas, surge como respuesta necesaria ante estímulos incesantes que saturan la memoria de trabajo. Especialistas advierten sobre efectos neurobiológicos similares a las adicciones conductuales tradicionales en el cerebro adolescente. Implementar límites claros permite mitigar trastornos del sueño o dificultades atencionales severas.

Estrategias para regular el consumo en jóvenes

La psiquiatra Juana Poulisis sugiere establecer pautas consensuadas en lugar de imponer prohibiciones tajantes que sean ineficaces. Es fundamental que los sujetos realicen un ejercicio reflexivo sobre las sensaciones provocadas por cada herramienta instalada. El objetivo principal radica en fomentar la autocrítica para identificar qué plataformas incrementan el malestar emocional.

Por su parte, la joven Lola R. decidió guardar su dispositivo móvil dentro de un cajón durante las tardes. Aquella medida externa ayuda a controlar el reflejo automático de revisar notificaciones sin un propósito real. Al principio la experiencia fue difícil, pero luego trajo una sensación de tranquilidad gratificante.

El impacto en la salud mental

La doctora Liliana Mato sostiene que el vínculo con las redes sociales puede amplificar síntomas de trastornos alimentarios preexistentes. Investigaciones académicas demuestran cómo ciertos contenidos digitales refuerzan ideales estéticos hegemónicos difíciles de alcanzar. Resulta imprescindible acompañar al adolescente en un registro consciente del impacto psicológico sufrido.

El experto Diego Herrera recomienda utilizar técnicas de entrenamiento como el método Pomodoro para mejorar la concentración. Según su visión, graduar el volumen de uso es más efectivo que la suspensión total del equipo informático. Esta metodología fortalece funciones ejecutivas esenciales como el control impulsivo y planificación motora.

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