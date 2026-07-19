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La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

Bajar de peso y tener un vientre plano va más allá de una cuestión estética, también es clave para estar saludables.

La grasa abdominal es perjudicial para la salud
La grasa abdominal es perjudicial para la salud Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Expertos de Harvard advierten que el exceso de grasa abdominal eleva el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas, recomendando una dieta equilibrada para reducirla.
  • Para combatirla, se aconseja combinar ejercicio físico con alimentos como avena, té verde y palta, descartando soluciones milagrosas y priorizando la consulta médica.
  • Promover este enfoque busca cambiar la meta estética por una de salud integral, previniendo patologías crónicas y mejorando la calidad de vida de la población a largo plazo.
Resumen generado con IA

La grasa abdominal no solo representa una preocupación estética. Cuando se acumula en exceso, especialmente en las zonas profundas del abdomen, puede aumentar el riesgo de desarrollar distintas enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Especialistas coinciden en que no existe un alimento capaz de eliminar por sí solo la grasa corporal. Sin embargo, una alimentación equilibrada, combinada con actividad física y hábitos saludables, puede favorecer la pérdida de peso y contribuir a reducir la grasa abdominal.

Qué agregarle al mate para acelerar el metabolismo y reducir la grasa abdominal

Qué agregarle al mate para acelerar el metabolismo y reducir la grasa abdominal

Desde Mayo Clinic recuerdan que cualquier cambio importante en la alimentación debe realizarse con el acompañamiento de un médico o un nutricionista para recibir un plan adaptado a cada persona.

Qué enfermedades se asocian con la grasa abdominal

De acuerdo con expertos de Harvard Medical School, el exceso de grasa corporal, y en particular la grasa abdominal, se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades.

Entre ellas se encuentran:

  • Diabetes tipo 2.
  • Hipertensión arterial.
  • Enfermedades cardiovasculares, como infartos, angina de pecho o accidentes cerebrovasculares.
  • Colesterol elevado y alteraciones en los niveles de triglicéridos.
  • Asma, cuyos síntomas pueden agravarse en personas con obesidad.

Los alimentos que pueden favorecer la reducción de la grasa abdominal

Diversas investigaciones científicas destacan que algunos alimentos pueden formar parte de una alimentación orientada al descenso de peso, siempre que se acompañen de ejercicio físico y un consumo adecuado de calorías.

  • Avena
  • Té verde
  • Manzana
  • Cúrcuma
  • Palta
  • Yogur
  • Aceite de pescado

La importancia de mantener hábitos saludables

Los especialistas recuerdan que ningún alimento, por sí solo, elimina la grasa abdominal. La evidencia científica indica que los mejores resultados se obtienen al combinar una alimentación variada y equilibrada con actividad física regular, descanso adecuado y seguimiento profesional cuando sea necesario.

Antes de iniciar una dieta para bajar de peso o modificar de forma importante los hábitos alimentarios, es recomendable consultar con un médico o un nutricionista para recibir un plan acorde a las necesidades y el estado de salud de cada persona.

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