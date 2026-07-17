Cómo combatir el colesterol malo: qué alimentos conviene incorporar a la dieta

La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas. Existes dos tipos de colesterol: el bueno, que al unirse a la partícula HDL transporta el exceso de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido, y el malo que al unirse a la partícula LDL se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma.