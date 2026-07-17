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Cómo combatir el colesterol malo: qué alimentos conviene incorporar a la dieta

Para cuidar nuestro organismo, es muy importante se consciente de lo que comemos a diario.

La alimentación es clave para regular el colesterol en el organismo
La alimentación es clave para regular el colesterol en el organismo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas de la salud recomiendan hoy incorporar alimentos con fibra y omega-3 a la dieta para combatir de forma natural el colesterol malo y prevenir riesgos cardíacos.
  • El colesterol LDL se acumula en las arterias obstruyendo el flujo sanguíneo. El proceso se revierte sumando avena, frutos secos, pescados azules y vegetales a la ingesta diaria.
  • Adoptar estos hábitos alimenticios reducirá la incidencia de afecciones cardiovasculares y mejorará sustancialmente la calidad de vida y la salud pública a futuro.
Resumen generado con IA

El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano necesaria para el normal funcionamiento del organismo. La mayor parte se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. Entonces, es muy importante ser conscientes de lo que comemos a diario.

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La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas. Existes dos tipos de colesterol: el bueno, que al unirse a la partícula HDL transporta el exceso de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido, y el malo que al unirse a la partícula LDL se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma.

Cuáles son los mejores alimentos para controlar el colesterol

Avena y alimentos altos en fibra: la avena contiene fibra soluble, que reduce la LDL o colesterol malo.

Frutilla, manzana, uva y cítricos: desde Harvard suman estas frutas en su listado porque son ricas en fibra y ayudan a evitar que el aparato digestivo absorba el colesterol.

Nueces, almendras y otros frutos secos: pueden reducir el colesterol sanguíneo al ser ricos en ácidos grasos poliinsaturados, las nueces pueden también mantener los vasos sanguíneos saludables.

Aceite de oliva: contiene una potente combinación de antioxidantes que pueden disminuir el colesterol 'malo'.

Berenjenas: verduras y hortalizas son grandes aliados contra el colesterol, por eso son imprescindibles en una dieta saludable.

Pescado y ácidos grasos omega-3: comer pescado graso puede ser saludable para el corazón por sus altos niveles de ácidos grasos omega 3, que pueden reducir la presión sanguínea y el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. En las personas que ya han tenido ataques cardíacos, el aceite de pescado reducen el riesgo de muerte súbita.

Soja: en la revista Journal of the American Heart Association señalan que un consumo continuado puede reducir el colesterol cerca de un 5%, una cifra que puede aumentar si se complementa con otras comidas a base de vegetales.

Lechuga: es uno de los alimentos con menor número de calorías y una mayor proporción de agua.

Aceitunas: gracias a sus aceites esenciales y a su alto valor nutricional, es un alimento muy bueno para la salud en general.

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