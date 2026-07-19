Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Estaciones de servicio

Según informó la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), las estaciones de servicio de Tucumán funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Ante la posible reducción de la atención, se informó desde la entidad reguladora que los horarios dependerán de las administraciones de cada estación de servicio. Pero Capega no sugirió horarios distintos a los de cada domingo.