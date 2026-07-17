La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler

Sin descartar nunca tampoco a la Doctora, la jefa con tobillera de presidiaria, o a Sergio, el Profesional, maestro del suspenso, especie de Alfred Hitchcock del Tigre que aspira a ser de nuevo el político más importante de la comarca, como cuando se hizo cargo del Ministerio de Economía durante la incertidumbre del gobierno de Alberto, el Poeta Impopular.