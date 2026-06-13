OpiniónColumnas Management: el verdadero diferencial competitivo son las personas Detrás de cada cliente satisfecho, de cada innovación, de cada proceso eficiente y de cada objetivo alcanzado, hay personas que hacen posible que las cosas sucedan. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL OBJETIVO. Sin personas comprometidas, capaces y alineadas con un propósito común, ninguna ventaja competitiva es sostenible en el tiempo. Por Francisco López Cruz Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros Ídolos y pollos fantasmas Contrapuntos de un debate Lo más popular El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él La deuda pendiente del control ambiental Cartas de lectores: Crisis en la UNT Cartas de lectores: alumnos viajando en tren Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos” Ranking notas premium La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él