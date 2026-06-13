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Management: el verdadero diferencial competitivo son las personas

Detrás de cada cliente satisfecho, de cada innovación, de cada proceso eficiente y de cada objetivo alcanzado, hay personas que hacen posible que las cosas sucedan.

OBJETIVO. Sin personas comprometidas, capaces y alineadas con un propósito común, ninguna ventaja competitiva es sostenible en el tiempo.
OBJETIVO. Sin personas comprometidas, capaces y alineadas con un propósito común, ninguna ventaja competitiva es sostenible en el tiempo.
Por Francisco López Cruz Hace 5 Hs

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