Management: ¿qué buscan los jóvenes en una empresa?

Además, las nuevas generaciones muestran una sensibilidad creciente hacia el impacto social y ambiental de las organizaciones. La preocupación por el cuidado de la casa común (que no debe confundirse con una visión limitada del ambientalismo), la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos ya no es un tema exclusivo de especialistas o grandes corporaciones. Cada vez más jóvenes observan cómo una empresa se relaciona con el medio ambiente, con la comunidad y con sus distintos grupos de interés. No esperan perfección, pero sí coherencia. Quieren trabajar en organizaciones que comprendan que la creación de valor económico debe ir acompañada de una contribución positiva a la sociedad y al entorno en el que operan.