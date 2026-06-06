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Management: ¿qué buscan los jóvenes en una empresa?

Entender estas nuevas expectativas se ha convertido en una cuestión estratégica.

TENDENCIA. Un error frecuente es creer que las nuevas generaciones buscan comodidad.
TENDENCIA. Un error frecuente es creer que las nuevas generaciones buscan comodidad.
Por Francisco López Cruz Hace 4 Hs

Durante décadas, la relación entre las personas y el trabajo estuvo marcada por una ecuación relativamente simple: estabilidad a cambio de compromiso. Sin embargo, las nuevas generaciones han incorporado expectativas diferentes que están transformando la forma en que las empresas y organizaciones atraen, desarrollan y retienen talento.

Con frecuencia se escucha que los jóvenes “ya no tienen compromiso” o que “cambian de trabajo con facilidad”. Pero quizás la pregunta correcta sea otra: ¿están las empresas comprendiendo qué valoran realmente las nuevas generaciones?

La respuesta no es menor. En un contexto donde el talento calificado es cada vez más escaso, entender estas nuevas expectativas se ha convertido en una cuestión estratégica.

En primer lugar, las nuevas generaciones buscan propósito. Quieren saber para qué existe la organización, cuál es su contribución a la sociedad y de qué manera su trabajo impacta en algo más grande que una tarea cotidiana. El salario sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión.

Además, las nuevas generaciones muestran una sensibilidad creciente hacia el impacto social y ambiental de las organizaciones. La preocupación por el cuidado de la casa común (que no debe confundirse con una visión limitada del ambientalismo), la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos ya no es un tema exclusivo de especialistas o grandes corporaciones. Cada vez más jóvenes observan cómo una empresa se relaciona con el medio ambiente, con la comunidad y con sus distintos grupos de interés. No esperan perfección, pero sí coherencia. Quieren trabajar en organizaciones que comprendan que la creación de valor económico debe ir acompañada de una contribución positiva a la sociedad y al entorno en el que operan.

Las personas desean sentirse parte de un proyecto con significado.

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Se buscan oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La velocidad de los cambios tecnológicos y del mercado ha instalado una nueva realidad: quien deja de aprender corre el riesgo de quedar rezagado. Por eso valoran empresas que invierten en capacitación, que ofrecen desafíos y que permiten desarrollar nuevas habilidades.

También buscan líderes más cercanos. La autoridad basada únicamente en la posición del organigrama pierde fuerza frente a modelos de liderazgo apoyados en la confianza, la escucha y el acompañamiento. Los equipos valoran jefes que enseñan, inspiran y ayudan a crecer, no solamente que controlan.

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Otro aspecto fundamental es la flexibilidad. No se trata únicamente del trabajo remoto o de horarios más adaptables. La flexibilidad también implica comprender que las personas tienen proyectos personales, intereses y etapas de vida diferentes. Las organizaciones que logran compatibilizar objetivos empresariales con bienestar personal suelen construir relaciones laborales más sólidas y duraderas.

Sin embargo, existe un error frecuente: creer que las nuevas generaciones buscan comodidad.

La evidencia muestra que los jóvenes aceptan grandes desafíos, trabajan intensamente y asumen responsabilidades importantes cuando encuentran un entorno que les permite crecer y desarrollarse. Lo que rechazan no es el esfuerzo, sino la falta de sentido, la burocracia innecesaria o la ausencia de oportunidades. Los jóvenes son solidarios y asumen trabajos voluntarios fuera de horario cuando encuentran una causa justa.

Desafío

En este escenario, las organizaciones enfrentan un desafío que va mucho más allá de los recursos humanos. La gestión del talento se ha convertido en una cuestión central del management.

Las empresas que lograrán destacarse en los próximos serán seguramente aquellas capaces de construir culturas organizacionales donde las personas encuentren tres elementos fundamentales: desarrollo, propósito y confianza.

Porque la verdadera ventaja competitiva del futuro no estará solamente en la tecnología, los procesos o el capital invertido. Estará en la capacidad de atraer personas talentosas y generar un entorno donde quieran permanecer, crecer y dar lo mejor de sí mismas.

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Al final, las nuevas generaciones no están redefiniendo únicamente el trabajo. Están invitando a las organizaciones a replantearse una pregunta esencial: ¿qué tipo de empresa queremos construir? Y quizás la respuesta sea más simple de lo que parece: una empresa donde las personas no solo trabajen, sino también encuentren una oportunidad para desarrollarse, aportar valor y construir futuro.

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