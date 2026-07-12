Pareceres I: los precios nacionales y mundiales del bioetanol
Conocer los precios nacionales e internacionales del Biocianol es interesante, pues hace a la economía de los países y/o regiones donde están los cultivos que luego aportan para lograr el producto citado. Justamente ahora que se discute en el Congreso Nacional lo que sería una nueva ley respecto a los Biocombustibles, viene bien saber cómo se manejan sus precios en otras latitudes.
Hace muy pocos días, la Secretaria de Energia, mediante la Resolución 124/2026, a partir del 1/06/2026, y aún vigente, fijó los nuevos precios para el bioetanol de caña de azúcar y del maíz. Son S 1.023,152 (sin IVA) para el azucarero y $ 937,25 para el maicero. Con el valor agregado llegan a $ 1.238,01/litro y $ 1.134,62 respectivamente.
Llevando esos precios al valor dólar (con cambio $ 1.500 al 07 de junio), surgen U$S 0,825 litro y U$S 0,756 en cada caso. Haciendo una comparación elemental con el precio de la nafta súper YPF de $ 2.162/litro que son USS 1,441/1, vemos así que el etanol es más barato y de lograr un aumento en el % de mezcla con las naftas, hace- en el fondo- a la economia del país.
Ahorro
En 2025 el Centro Azucarero Argentino (CAA) señaló que la mezcla con 12% de bioetanol le permitió al país un ahorro de U$S 617 millones en divisas, al evitar importaciones de naftas y que en ocho años fueron USS 5.052 millones. Actualmente la incidencia que tiene el precio del bioetanol en el precio final de la nafta súper es del 5,55% o sea los 120 cc de la mezcla en el litro, correspondiendo así el 2,77% a la caña de azúcar y valor similar al maiz, dado que c/u tiene el 50% para cubrir el 12%. Como vemos la incidencia es pequeña y si se apresta un % mayor de la mezcla, tendrá más importancia el rol del etanol en el combustible final, tal como sale del surtidor.
Esto hace a la economía de las regiones que producen la biomasa para obtener el producto bioetanol. El mundo camina en esa dirección y por eso será interesante conocer los precios en distintos paises y hacer una mirada global al respecto. El precio internacional del etanol ronda actualmente en U$S 1,93 por “galón”.
Si cada galón son 3,785 litros, resulta en U$S 0,51/litro, valor encontrado en el mercado de los EE.UU. En tanto el promedio histórico a granel suele situarse entre U$S 0,60 a 0,70/litro, dependiendo si proviene de la caña de azúcar o del maíz.
Comparaciones
En el mercado internacional, y a futuro, llegaría a U$S 2,07 por galón, o sea U$S 0,546/litro. Un vistazo a los precios de otros paises (según la consultora “globalpetrolprices com”), el etanol en Brasil (suponemos es el hidratado), al día 5 de junio en R 4,22 (reales) el litro. Al cambio de 4,22 R por dólar surge U$S 0,80/litro (1 R son $ 287.87 y 1 R equivale a U$S 0.19). Como vemos está algo más barato que en Argentina. Otra consultora, “Mordor Intelligence.com”, indica que en la India se cotiza a U$S 825/tonelada y llevado a m’ por la densidad 0,79 significan U$S 643,85 por cada m’ , o sea USS 0,643/l. Para China son U$S 693/ton., que equivale a USS 0,542/1 (con el procedimiento anterior). Después aparece Alemania con USS 718/t y así resultan U$S 0,567/1 y Corea del Sur con U$S 0,625/litro.
Según vemos estas cifras, el precio en algunos países oscila entre U$S 0,55 y U$S 0,65/litro. Están dentro de los valores dados al principio de esta nota. En tanto aparecen Brasil y Argentina con valores mayores. Como “valor global”, las consultoras indican un precio medio de U$S 0,545/l a U$S 0,645/1. Obviamente estos valores responderán al valor de la moneda de cada país respecto al dólar. También indican proyecciones muy interesantes acerca de un sostenido crecimiento hacia el 2031 del empleo de etanol en la mezcla combustible, a tono con iguales expresiones de OECD y FAO, etc.
En 2025 fueron requeridos a nivel internacional unos 118,07 millones de litros y crecerá para 2026 a 124,07 millones y para 2031 apuntan a 152,93 millones de litros, siendo un crecimiento del 34,6%.
Mayor empleo
Lo importante de este tema es que existe en el mundo un respaldo político en muchos países que encaminan sus políticas a un mayor empleo del bioetanol. Dar como simple ejemplo al Japón, que desde un actual E-10 va a pasar a E-20; o el caso de la India con aumentos progresivos para llegar al E-30; o Paraguay que ya aprobó tener E-30; y Brasil con su “RenovaBio”, que del 27% va al 30%.
Son datos a tomar en cuenta. Un detalle adicional es que el etanol de maíz domina el escenario global con el 58,52% en 2025 y sobresale en ese aspecto los EE.UU, En Argentina el CAA detalló que 53% es etanol de maíz y el 47% de caña de azúcar.
Los EE.UU. y Brasil dominan el 80% de la producción mundial de bioetanol, seguidos por India, China y la UE Aquel país produce 60.480 m’ de etanol de maiz y es la mayor cifra mundial al respecto, y Brasil segundo con 48.700 m’ según la Conab. Argentina con 1.300 m’/año.
“Etanol celulósico”
El caso de Brasil es interesante pues ya es productor firme del etanol de maíz con el 6,1%, sumado al 89,3% de la caña de azúcar.
Por último vale mencionar que ese pais comenzó a producir etanol desde el bagazo proveniente de la molienda de caña de azúcar y es el llamado “etanol celulósico” o bien “etanol de 2da, generación” , como lo denomina FAO. De 82.000 t de bagazo, produjeron 42.000 m3 de etanol.
Argentina debería prestar más atención a este tema, habida cuenta que ese alcohol de segunda generación se le puede obtener de los millones de toneladas de biomasa celulósica que son residuos de cosecha de soja, maíz, maní, maloja, etc. En Canadá desde hace algunos años se aprovechan industrialmente con esa finalidad los rastrojos del trigo y los países de la UE ya están encaminados en ello.