Pareceres I: los precios nacionales y mundiales del bioetanol

Ahorro

En 2025 el Centro Azucarero Argentino (CAA) señaló que la mezcla con 12% de bioetanol le permitió al país un ahorro de U$S 617 millones en divisas, al evitar importaciones de naftas y que en ocho años fueron USS 5.052 millones. Actualmente la incidencia que tiene el precio del bioetanol en el precio final de la nafta súper es del 5,55% o sea los 120 cc de la mezcla en el litro, correspondiendo así el 2,77% a la caña de azúcar y valor similar al maiz, dado que c/u tiene el 50% para cubrir el 12%. Como vemos la incidencia es pequeña y si se apresta un % mayor de la mezcla, tendrá más importancia el rol del etanol en el combustible final, tal como sale del surtidor.