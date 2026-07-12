Opinión Al mal tiempo: desagravio del garbanzo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Santiago Garmendia Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La furia termense Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano Trabajadores de la construcción: un régimen jubilatorio especial que muchos desconocen Recuerdos fotográficos: 1927. Dos imágenes casi iguales del “Tucumán moderno” Más acoples por menos representatividad