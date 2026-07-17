SociedadClima y ecología

Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complicó la circulación entre Ticucho y Vipos

La situación genera preocupación entre quienes transitaban por la zona, ya que el fuego se mantuvo activo en sectores próximos al camino. Dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas.

MÁXIMA ALERTA EN RUTA 9. Un voraz incendio golpea el tramo que une Ticucho con Vipos.
MÁXIMA ALERTA EN RUTA 9. Un voraz incendio golpea el tramo que une Ticucho con Vipos.
17 Julio 2026

En plena alerta por viento Zonda, un voraz incendio afectó las banquinas del tramo que une Ticucho con Vipos, donde las llamas avanzaron muy cerca de la calzada y complicaron la circulación debido a la reducción de la visibilidad.

La situación generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, ya que el fuego se mantuvo activo en sectores próximos al camino, lo que obligó a extremar las medidas de precaución para evitar accidentes.

El oficial principal Cristian Tola, director de Operaciones de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, confirmó a LA GACETA que dotaciones de bomberos de Tapia, Trancas y de Los Nogales trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Además, se sumó Personal Nacional del Plan Nacional del Fuedo. 

Alerta en los Valles: bomberos y policías combatieron un voraz incendio en Amaicha

Alerta en los Valles: bomberos y policías combatieron un voraz incendio en Amaicha
Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complicó la circulación entre Ticucho y Vipos

Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos

Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos
Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complicó la circulación entre Ticucho y Vipos

Alerta por el viento Zonda y los incendios

En medio de este escenario,  el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Tucumán. Según el pronóstico oficial de alertas y advertencias actualizado este viernes 17 de julio a las 11.56, el fenómeno continuará durante la mañana y la tarde del sábado 18 de julio, por lo que las condiciones recién comenzarán a mejorar hacia la noche del sábado y no se prevén alertas para el domingo. 

La advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. De acuerdo con el SMN, el área afectada puede registrar vientos Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El SMN advirtió que este fenómeno puede provocar: reducción de la visibilidad, repentino aumento de la temperatura, condiciones de muy baja humedad relativa y mayor riesgo de propagación de incendios.

Temas TucumánTicuchoTapiaAlbaro Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Lo más popular
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir
1

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
2

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos
3

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

4

Los excrementos de mascotas en la vía pública

5

Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos)

Ranking notas premium
Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
1

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
2

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
3

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El día después de mañana
4

El día después de mañana

Mucho más que fútbol
5

Mucho más que fútbol

Más Noticias
Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

¿Cuál es la nueva caja de ahorro de los argentinos?

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Comentarios