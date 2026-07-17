Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complicó la circulación entre Ticucho y Vipos

En plena alerta por viento Zonda, un voraz incendio afectó las banquinas del tramo que une Ticucho con Vipos, donde las llamas avanzaron muy cerca de la calzada y complicaron la circulación debido a la reducción de la visibilidad.
La situación generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, ya que el fuego se mantuvo activo en sectores próximos al camino, lo que obligó a extremar las medidas de precaución para evitar accidentes.
El oficial principal Cristian Tola, director de Operaciones de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, confirmó a LA GACETA que dotaciones de bomberos de Tapia, Trancas y de Los Nogales trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Además, se sumó Personal Nacional del Plan Nacional del Fuedo.
Alerta por el viento Zonda y los incendios
En medio de este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Tucumán. Según el pronóstico oficial de alertas y advertencias actualizado este viernes 17 de julio a las 11.56, el fenómeno continuará durante la mañana y la tarde del sábado 18 de julio, por lo que las condiciones recién comenzarán a mejorar hacia la noche del sábado y no se prevén alertas para el domingo.
La advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. De acuerdo con el SMN, el área afectada puede registrar vientos Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.
El SMN advirtió que este fenómeno puede provocar: reducción de la visibilidad, repentino aumento de la temperatura, condiciones de muy baja humedad relativa y mayor riesgo de propagación de incendios.