Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complicó la circulación entre Ticucho y Vipos

Alerta por el viento Zonda y los incendios

En medio de este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Tucumán. Según el pronóstico oficial de alertas y advertencias actualizado este viernes 17 de julio a las 11.56, el fenómeno continuará durante la mañana y la tarde del sábado 18 de julio, por lo que las condiciones recién comenzarán a mejorar hacia la noche del sábado y no se prevén alertas para el domingo.