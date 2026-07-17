Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Temperatura en San Miguel de Tucumán

La temperatura descendió escasamente durante la noche y la mañana empezó con 22 °C. A las 8.30, el SMN registraba 23.8 °C en la capital tucumana. El pronóstico, desde hace una semana, ya anticipaba este ascenso de temperatura. Se espera que el marcador más elevado del viernes llegue a los 33 °C y habrá viento durante todo el día. Las probabilidades de precipitaciones son nulas. El sábado, aunque la temperatura bajará levemente, la mínima se posicionará en 15 °C y la máxima en 25 °C. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán apenas al 10% durante la tarde.