Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuerte viento Zonda en Tucumán desde el jueves hasta el sábado, debido a un frente cálido que elevará la temperatura a 33°C.
- El fenómeno, que afecta también a otras provincias cordilleranas, registrará ráfagas de hasta 85 km/h, provocando baja humedad, polvo en suspensión y reducción de visibilidad.
- Se prevé que las condiciones mejoren el sábado por la tarde con un leve descenso térmico. Recomiendan precaución ante posibles daños e interrupción de actividades cotidianas.
En los últimos minutos del jueves y las primeras horas del viernes, un viento potente sorprendió a los tucumanos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la totalidad de la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica y distinguió dos regiones. Por una parte, la zona oeste de los valles está bajo alerta naranja, mientras que el resto de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda.
Las advertencias del Sistema de Alerta Temprana (SAT) no llegaron solo para Tucumán. Gran parte del sector cordillerano del país recibió los mismos avisos. Desde Jujuy hasta la mitad norte de Neuquén se alternan las alertas naranjas y amarillas por viento y viento Zonda. Hacia el noreste del país, además, hay provincias bajo advertencia por vientos y, en el centro, en alerta por tormentas.
Tucumán en alerta amarilla por viento Zonda
El aviso del SAT para Tucumán estará vigente, en principio, hasta la tarde de este viernes. La alerta amarilla implica que la población debe permanecer informada ante la posible presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
Alerta naranja por viento Zonda en Tucumán
En el noroeste de la provincia, la alerta naranja se alternará con la alerta amarilla a lo largo del día. Durante la mañana habrá condiciones más leves de viento Zonda que se incrementarán por la tarde, llegando al nivel naranja. Por la noche, nuevamente bajará el nivel a amarillo y reaparecerá el sábado por la mañana.
El registro del SAT dio aviso tanto a Tucumán como a Catamarca. De momento, las zonas afectadas son los valles de Santa María, Tafí del Valle, Andalgalá, Chicligasta, Alberdi, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
En los momentos de alerta amarilla, el viento alcanzará una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Para la tarde de este viernes, durante el tiempo que dure el aviso de nivel naranja, las ráfagas podrían tener una velocidad de hasta 85 kilómetros por hora. En todo momento habrá aumento de temperatura, baja humedad relativa y visibilidad reducida, condiciones propias del Zonda.
Temperatura en San Miguel de Tucumán
La temperatura descendió escasamente durante la noche y la mañana empezó con 22 °C. A las 8.30, el SMN registraba 23.8 °C en la capital tucumana. El pronóstico, desde hace una semana, ya anticipaba este ascenso de temperatura. Se espera que el marcador más elevado del viernes llegue a los 33 °C y habrá viento durante todo el día. Las probabilidades de precipitaciones son nulas. El sábado, aunque la temperatura bajará levemente, la mínima se posicionará en 15 °C y la máxima en 25 °C. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán apenas al 10% durante la tarde.