SociedadClima y ecología

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Las condiciones meteorológicas que empezaron el jueves por la noche se extenderán hasta el sábado a la tarde, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Alertas meteorológicas para este viernes 17 y sábado 18 de julio.
Alertas meteorológicas para este viernes 17 y sábado 18 de julio. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuerte viento Zonda en Tucumán desde el jueves hasta el sábado, debido a un frente cálido que elevará la temperatura a 33°C.
  • El fenómeno, que afecta también a otras provincias cordilleranas, registrará ráfagas de hasta 85 km/h, provocando baja humedad, polvo en suspensión y reducción de visibilidad.
  • Se prevé que las condiciones mejoren el sábado por la tarde con un leve descenso térmico. Recomiendan precaución ante posibles daños e interrupción de actividades cotidianas.
Resumen generado con IA

En los últimos minutos del jueves y las primeras horas del viernes, un viento potente sorprendió a los tucumanos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la totalidad de la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica y distinguió dos regiones. Por una parte, la zona oeste de los valles está bajo alerta naranja, mientras que el resto de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda.

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Las advertencias del Sistema de Alerta Temprana (SAT) no llegaron solo para Tucumán. Gran parte del sector cordillerano del país recibió los mismos avisos. Desde Jujuy hasta la mitad norte de Neuquén se alternan las alertas naranjas y amarillas por viento y viento Zonda. Hacia el noreste del país, además, hay provincias bajo advertencia por vientos y, en el centro, en alerta por tormentas.

Tucumán en alerta amarilla por viento Zonda

El aviso del SAT para Tucumán estará vigente, en principio, hasta la tarde de este viernes. La alerta amarilla implica que la población debe permanecer informada ante la posible presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Alerta naranja por viento Zonda en Tucumán

En el noroeste de la provincia, la alerta naranja se alternará con la alerta amarilla a lo largo del día. Durante la mañana habrá condiciones más leves de viento Zonda que se incrementarán por la tarde, llegando al nivel naranja. Por la noche, nuevamente bajará el nivel a amarillo y reaparecerá el sábado por la mañana.

El registro del SAT dio aviso tanto a Tucumán como a Catamarca. De momento, las zonas afectadas son los valles de Santa María, Tafí del Valle, Andalgalá, Chicligasta, Alberdi, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

El frente cálido eleva la temperatura en Tucumán: se esperan 28°C y alerta por viento Zonda en los Valles

En los momentos de alerta amarilla, el viento alcanzará una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Para la tarde de este viernes, durante el tiempo que dure el aviso de nivel naranja, las ráfagas podrían tener una velocidad de hasta 85 kilómetros por hora. En todo momento habrá aumento de temperatura, baja humedad relativa y visibilidad reducida, condiciones propias del Zonda.

Temperatura en San Miguel de Tucumán

La temperatura descendió escasamente durante la noche y la mañana empezó con 22 °C. A las 8.30, el SMN registraba 23.8 °C en la capital tucumana. El pronóstico, desde hace una semana, ya anticipaba este ascenso de temperatura. Se espera que el marcador más elevado del viernes llegue a los 33 °C y habrá viento durante todo el día. Las probabilidades de precipitaciones son nulas. El sábado, aunque la temperatura bajará levemente, la mínima se posicionará en 15 °C y la máxima en 25 °C. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán apenas al 10% durante la tarde.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánCatamarcaTafí del ValleServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Lo más popular
Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
1

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar
2

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero
3

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?
4

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado
5

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Ranking notas premium
Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
1

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
2

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
3

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
4

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
5

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

Más Noticias
Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mínima fue de 24°!

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mínima fue de 24°!

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Comentarios