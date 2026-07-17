Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán para este sábado 18 de julio, previendo ráfagas intensas y temperaturas inusuales de hasta 35 °C.
- El fenómeno generará ráfagas de más de 70 km/h y aire seco el sábado. Sin embargo, el domingo se espera el cese de la alerta con un marcado descenso térmico de 19 °C de máxima.
- Ante el riesgo por polvo en suspensión y calor, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos y mantenerse hidratado hasta que vuelva el clima invernal.
El fin de semana llegará con temperaturas elevadas, viento intenso y una alerta amarilla por viento Zonda en gran parte de Tucumán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se mantendrá durante este sábado 18 de julio, mientras que el domingo comenzarán a mejorar las condiciones, aunque persistirá el viento en distintos sectores de la provincia.
La combinación del Zonda y el ingreso de aire seco provocará un marcado ascenso de la temperatura durante el sábado, con una máxima prevista de 35 °C en San Miguel de Tucumán, muy por encima de los valores habituales para esta época del año.
Sábado con calor, viento y alerta amarilla
Para este sábado se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 35 °C.
El pronóstico indica una jornada ventosa desde la madrugada y durante gran parte del día, con cielo parcialmente nublado por la noche y sin probabilidades de lluvia.
Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que el viento soplará del oeste y sudoeste.
Además, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El organismo advirtió que el fenómeno puede presentar vientos sostenidos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h, además de provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad.
Cómo estará el domingo
Para el domingo 19 de julio ya no rige ninguna alerta meteorológica para Tucumán.
Se prevé una jornada con mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, marcando un importante descenso térmico respecto del sábado.
El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche volverán a registrarse condiciones ventosas.
Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h y existe una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%, hacia el final del día.
Recomendaciones por la alerta de viento Zonda
Ante la vigencia de la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Mantenerse hidratado y extremar los cuidados ante el aumento repentino de la temperatura.
En caso de presencia de polvo en suspensión, proteger nariz y boca y evitar esfuerzos físicos.
Tras un sábado marcado por el calor inusual y el viento Zonda, el domingo traerá un alivio térmico para los tucumanos, con temperaturas más acordes al invierno y el cese de la alerta meteorológica.