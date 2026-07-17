Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

El fin de semana llegará con temperaturas elevadas, viento intenso y una alerta amarilla por viento Zonda en gran parte de Tucumán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se mantendrá durante este sábado 18 de julio, mientras que el domingo comenzarán a mejorar las condiciones, aunque persistirá el viento en distintos sectores de la provincia.