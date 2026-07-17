SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Hasta el sábado rige una alerta meteorológica. Conocé el pronóstico porque habrá tardes casi veraniegas.

EL viento Zonda será el protagonista este finde, en Tucumán
EL viento Zonda será el protagonista este finde, en Tucumán Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda en Tucumán para este sábado 18 de julio, previendo ráfagas intensas y temperaturas inusuales de hasta 35 °C.
  • El fenómeno generará ráfagas de más de 70 km/h y aire seco el sábado. Sin embargo, el domingo se espera el cese de la alerta con un marcado descenso térmico de 19 °C de máxima.
  • Ante el riesgo por polvo en suspensión y calor, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos y mantenerse hidratado hasta que vuelva el clima invernal.
Resumen generado con IA

El fin de semana llegará con temperaturas elevadas, viento intenso y una alerta amarilla por viento Zonda en gran parte de Tucumán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se mantendrá durante este sábado 18 de julio, mientras que el domingo comenzarán a mejorar las condiciones, aunque persistirá el viento en distintos sectores de la provincia.

La combinación del Zonda y el ingreso de aire seco provocará un marcado ascenso de la temperatura durante el sábado, con una máxima prevista de 35 °C en San Miguel de Tucumán, muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

Sábado con calor, viento y alerta amarilla

Para este sábado se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 35 °C.

El pronóstico indica una jornada ventosa desde la madrugada y durante gran parte del día, con cielo parcialmente nublado por la noche y sin probabilidades de lluvia.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que el viento soplará del oeste y sudoeste.

Además, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El organismo advirtió que el fenómeno puede presentar vientos sostenidos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h, además de provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad.

Cómo estará el domingo

Para el domingo 19 de julio ya no rige ninguna alerta meteorológica para Tucumán.

Se prevé una jornada con mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, marcando un importante descenso térmico respecto del sábado.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche volverán a registrarse condiciones ventosas.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h y existe una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%, hacia el final del día.

Recomendaciones por la alerta de viento Zonda

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse hidratado y extremar los cuidados ante el aumento repentino de la temperatura.

En caso de presencia de polvo en suspensión, proteger nariz y boca y evitar esfuerzos físicos.

Tras un sábado marcado por el calor inusual y el viento Zonda, el domingo traerá un alivio térmico para los tucumanos, con temperaturas más acordes al invierno y el cese de la alerta meteorológica.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 14 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 14 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 13 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 13 de julio

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Viento zonda, frío extremo, lluvias y nieve: qué provincias están bajo alerta amarilla este martes

Lo más popular
Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años
1

Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café
2

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
3

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar
4

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!
5

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!

Ranking notas premium
Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
1

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
2

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero
3

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
4

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

“Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones
5

“Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones

Más Noticias
El viento Zonda convirtió a Tucumán en la ciudad más caliente del país: ¡es un horno!

El viento Zonda convirtió a Tucumán en la ciudad más caliente del país: ¡es un horno!

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!

Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

Murió Joaquín Cabrales, el integrante más joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

Alzheimer: el síntoma nocturno que puede aparecer antes de la pérdida de memoria

Alzheimer: el síntoma nocturno que puede aparecer antes de la pérdida de memoria

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

Comentarios