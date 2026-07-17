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Alerta en los Valles: bomberos y policías combatieron un voraz incendio en Amaicha

El fuego se desató en el Barrio Los Sazos. La sequedad de la zona y la densa vegetación facilitaron la propagación de las llamas, que amenazaron con descontrolarse.

Alerta en los Valles: bomberos y policías combatieron un voraz incendio en Amaicha
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bomberos y policías controlaron ayer un voraz incendio de pastizales en Amaicha del Valle, Tucumán, desatado por la sequedad de la zona que amenazaba áreas residenciales.
  • El fuego en Barrio Los Sazos avanzó por la maleza seca. El operativo conjunto de bomberos y policías logró sofocarlo y asistir a un vecino de 75 años sin registrar heridos.
  • Este caso alerta sobre el riesgo de la sequía en los Valles Calchaquíes y la importancia de la coordinación de rescate para mitigar futuros incendios forestales en la zona.
Resumen generado con IA

Un clima de tensión se vivió en la tarde de ayer en Amaicha del Valle. Un llamado telefónico a la comisaría local puso en alerta a las autoridades sobre un incendio de pastizales que avanzaba rápidamente en un sector del Barrio Los Sazos. La combinación de pastos altos y condiciones climáticas adversas obligó a un despliegue de emergencia para evitar que el foco ígneo pasara a mayores.

Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos

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El peligro de la vegetación seca

Al llegar al lugar, el personal policial de la Comisaría de Amaicha confirmó la gravedad de la situación. El fuego se desarrollaba sobre un terreno con abundante vegetación seca, pastizales de gran altura y maleza densa. 

Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

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Según informaron fuentes oficiales, estas condiciones, sumadas a la extrema sequedad del suelo, actuaron como combustible natural, permitiendo que las llamas alcanzaran una magnitud considerable en pocos minutos y amenazaran con extenderse a zonas aledañas.

El Cadillal: sofocaron una quema de pastizales muy cerca de una plantación de cítricos

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Operativo conjunto en el terreno

Dada la voracidad del incendio, se activó de inmediato un protocolo de colaboración interinstitucional. Trabajaron en el lugar efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amaicha del Valle y sus pares de Colalao del Valle. 

El esfuerzo coordinado entre los brigadistas y el personal policial actuante fue clave para combatir las llamas desde distintos flancos. Tras un intenso trabajo de combate del fuego, los equipos lograron sofocar completamente el foco y realizar las tareas de enfriamiento necesarias para evitar rebrotes.

Asistencia a un vecino de la zona

Más allá de las tareas de extinción, el operativo tuvo un fuerte componente humano. Durante todo el procedimiento, los efectivos policiales priorizaron la seguridad y el resguardo de los vecinos. 

En particular, se brindó asistencia y colaboración permanente a un residente de la zona, identificado como Ángel Biderman Valderrama, de 75 años, para asegurar que no sufriera complicaciones por el humo o el avance de las llamas. Afortunadamente, no se registraron heridos y la situación fue controlada antes de que afectara las viviendas cercanas.

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