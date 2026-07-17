Alerta en los Valles: bomberos y policías combatieron un voraz incendio en Amaicha

Un clima de tensión se vivió en la tarde de ayer en Amaicha del Valle. Un llamado telefónico a la comisaría local puso en alerta a las autoridades sobre un incendio de pastizales que avanzaba rápidamente en un sector del Barrio Los Sazos. La combinación de pastos altos y condiciones climáticas adversas obligó a un despliegue de emergencia para evitar que el foco ígneo pasara a mayores.