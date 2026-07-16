Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos

Resumen para apurados
- Bomberos y policías extinguieron un incendio de pastizales este jueves en el barrio Las Tacanas, Tafí del Valle, evitando que el fuego se propagara hacia otras zonas.
- El operativo inició a las 14:45 tras una alerta telefónica. Los bomberos lograron sofocar el fuego rápidamente, y la policía investiga el origen del hecho sin reportar heridos.
- Este suceso resalta la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia para prevenir catástrofes ambientales y proteger áreas residenciales en Tucumán.
Un incendio de pastizales se registró durante la tarde de este jueves en el barrio Las Tacanas, en Tafí del Valle, y pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, que evitaron que las llamas se extendieran hacia otros sectores.
Según informó la Comisaría de Tafí del Valle, el hecho fue reportado alrededor de las 14.45 mediante un llamado telefónico que alertó sobre un foco ígneo en un terreno ubicado sobre una calle sin nombre del barrio Las Tacanas.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar a bordo del móvil TUC-0740. Al arribar, constataron que el incendio ya estaba siendo combatido por personal de los Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle.
Los bomberos lograron sofocar las llamas y controlar la situación antes de que el fuego se propagara, evitando mayores consecuencias en la zona.
En el marco de las actuaciones, los efectivos entrevistaron a Mauricio Carlos Tolaba, domiciliado en el barrio El Churqui, quien aportó información vinculada con el hecho. Por el momento, no se informaron personas heridas ni daños materiales de consideración, mientras se investigan las circunstancias que originaron el incendio.