Mundial 2026

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Tras remontar diez puestos en Silverstone y sumar puntos, el piloto argentino busca revancha en Spa-Francorchamps, un trazado rápido en donde finalizó 19° en la edición 2025.

TODO LISTO. Colapinto iniciará hoy su fin de semana en el complicado Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.
TODO LISTO. Colapinto iniciará hoy su fin de semana en el complicado Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el GP de Bélgica de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, buscando ratificar su buen desempeño y sumar puntos en el torneo.
  • Luego de remontar diez puestos en Silverstone, el piloto de Alpine busca revancha en Spa-Francorchamps, un circuito rápido donde finalizó decimonoveno en la edición de 2025.
  • El desempeño en Spa, respaldado por las nuevas mejoras que prepara Alpine, será clave para consolidar el crecimiento del piloto argentino y el rumbo de la escudería francesa.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 se instalará este fin de semana en uno de sus escenarios más legendarios y exigentes. Por la décima fecha de la temporada, el piloto Franco Colapinto buscará reafirmar todo lo bueno que hizo en Silverstone durante el esperado GP Bélgica. Entre hoy y el domingo, está claro que, la atención de millones de argentinos estará dividida: mientras en Nueva York se definirá el Mundial 2026, sobre el asfalto europeo el oriundo de Pilar tratará de seguir creciendo y sumando puntos para Alpine.

El trazado de Spa-Francorchamps es célebre por presentar uno de los desafíos más complejos del calendario de la Fórmula 1. Con rectas prolongadas, curvas de alta velocidad y un clima habitualmente impredecible, el circuito alberga la emblemática y temida variante de Eau Rouge, también denominada la “montaña rusa de las Ardenas”. Se trata de un vertiginoso sector de altísima velocidad donde los monoplazas desafían las leyes de la física a más de 320 km/h, demandando una precisión milimétrica y una enorme dosis de coraje por parte de los pilotos.

Los alocados festejos de Colapinto y su llegada a Bélgica con la camiseta de la Selección

Los alocados festejos de Colapinto y su llegada a Bélgica con la camiseta de la Selección

Una nueva chance para Colapinto

Para Colapinto, esta nueva edición del GP Bélgica representa la oportunidad perfecta para alcanzar la redención en un circuito que le fue esquivo en el pasado. En la temporada 2025, el bonaerense padeció una competencia sumamente frustrante debido a una estrategia de paradas que no dio los frutos esperados y al rápido desgaste de sus neumáticos, lo que lo relegó a la decimonovena posición final tras haber protagonizado intensas batallas con rivales como Carlos Sainz, Kimi Antonelli y Lance Stroll.

Sin embargo, el panorama actual del corredor de Alpine es completamente diferente. Colapinto viene de deslumbrar en el tradicional Festival de Goodwood y de concretar una gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone, tras un despiste en la clasificación que lo obligó a largar desde el fondo de la grilla, el argentino exhibió un ritmo arrollador que le permitió avanzar diez posiciones y sumar puntos vitales para el campeonato. Ese resultado significó un enorme alivio para la escudería francesa, que llegaba golpeada tras registrar su peor rendimiento del año en Austria.

Alpine prepara mejoras para el GP de Bélgica: la esperanza de Franco Colapinto para volver a pelear adelante

Alpine prepara mejoras para el GP de Bélgica: la esperanza de Franco Colapinto para volver a pelear adelante

Cronograma completo del GP de Bélgica: horarios de pruebas libres, clasificación y carrera

Viernes 17 de julio

- Práctica Libre 1: 08:30 - 09:30

- Práctica Libre 2: 12:00 - 13:00

Sábado 18 de julio

- Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30

- Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 19 de julio

- Carrera: 10:00

Temas Mundial 2026 Fórmula 1Franco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto reveló cuál fue el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1: De repente todo fue un desastre

Franco Colapinto reveló cuál fue el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1: "De repente todo fue un desastre"

La otra batalla mundialista: vuelos, reventa de entradas y precios imposibles para seguir a la Selección

La otra batalla mundialista: vuelos, reventa de entradas y precios imposibles para seguir a la Selección

Pizzi, Pernía y Cano: los argentinos que cambiaron de selección, pero no igualaron a Di Stéfano

Pizzi, Pernía y Cano: los argentinos que cambiaron de selección, pero no igualaron a Di Stéfano

Edición histórica: el sábado LA GACETA incluye un póster gigante de la Selección Argentina

Edición histórica: el sábado LA GACETA incluye un póster gigante de la Selección Argentina

Colapinto corre el GP de Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Colapinto corre el GP de Bélgica: días, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Más visto en Mundial 2026
Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?
1

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica
2

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
3

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
4

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
5

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
6

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Más Noticias
Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

El Boca del Vasco arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

El Boca del "Vasco" arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Comentarios