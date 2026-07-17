Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Resumen para apurados
- Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el GP de Bélgica de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, buscando ratificar su buen desempeño y sumar puntos en el torneo.
- Luego de remontar diez puestos en Silverstone, el piloto de Alpine busca revancha en Spa-Francorchamps, un circuito rápido donde finalizó decimonoveno en la edición de 2025.
- El desempeño en Spa, respaldado por las nuevas mejoras que prepara Alpine, será clave para consolidar el crecimiento del piloto argentino y el rumbo de la escudería francesa.
La Fórmula 1 se instalará este fin de semana en uno de sus escenarios más legendarios y exigentes. Por la décima fecha de la temporada, el piloto Franco Colapinto buscará reafirmar todo lo bueno que hizo en Silverstone durante el esperado GP Bélgica. Entre hoy y el domingo, está claro que, la atención de millones de argentinos estará dividida: mientras en Nueva York se definirá el Mundial 2026, sobre el asfalto europeo el oriundo de Pilar tratará de seguir creciendo y sumando puntos para Alpine.
El trazado de Spa-Francorchamps es célebre por presentar uno de los desafíos más complejos del calendario de la Fórmula 1. Con rectas prolongadas, curvas de alta velocidad y un clima habitualmente impredecible, el circuito alberga la emblemática y temida variante de Eau Rouge, también denominada la “montaña rusa de las Ardenas”. Se trata de un vertiginoso sector de altísima velocidad donde los monoplazas desafían las leyes de la física a más de 320 km/h, demandando una precisión milimétrica y una enorme dosis de coraje por parte de los pilotos.
Una nueva chance para Colapinto
Para Colapinto, esta nueva edición del GP Bélgica representa la oportunidad perfecta para alcanzar la redención en un circuito que le fue esquivo en el pasado. En la temporada 2025, el bonaerense padeció una competencia sumamente frustrante debido a una estrategia de paradas que no dio los frutos esperados y al rápido desgaste de sus neumáticos, lo que lo relegó a la decimonovena posición final tras haber protagonizado intensas batallas con rivales como Carlos Sainz, Kimi Antonelli y Lance Stroll.
Sin embargo, el panorama actual del corredor de Alpine es completamente diferente. Colapinto viene de deslumbrar en el tradicional Festival de Goodwood y de concretar una gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone, tras un despiste en la clasificación que lo obligó a largar desde el fondo de la grilla, el argentino exhibió un ritmo arrollador que le permitió avanzar diez posiciones y sumar puntos vitales para el campeonato. Ese resultado significó un enorme alivio para la escudería francesa, que llegaba golpeada tras registrar su peor rendimiento del año en Austria.
Cronograma completo del GP de Bélgica: horarios de pruebas libres, clasificación y carrera
Viernes 17 de julio
- Práctica Libre 1: 08:30 - 09:30
- Práctica Libre 2: 12:00 - 13:00
Sábado 18 de julio
- Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00