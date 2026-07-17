Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

El trazado de Spa-Francorchamps es célebre por presentar uno de los desafíos más complejos del calendario de la Fórmula 1. Con rectas prolongadas, curvas de alta velocidad y un clima habitualmente impredecible, el circuito alberga la emblemática y temida variante de Eau Rouge, también denominada la “montaña rusa de las Ardenas”. Se trata de un vertiginoso sector de altísima velocidad donde los monoplazas desafían las leyes de la física a más de 320 km/h, demandando una precisión milimétrica y una enorme dosis de coraje por parte de los pilotos.