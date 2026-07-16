Mundial 2026

Edición histórica: el sábado LA GACETA incluye un póster gigante de la Selección Argentina

La Selección Argentina volvió a escribir una página inolvidable y este sábado los lectores podrán conservar ese momento para siempre. Con la compra de LA GACETA recibirán, sin costo adicional, un póster gigante de colección dedicado al equipo de Lionel Scaloni.

EL PÓSTER DE LAGACETA
EL PÓSTER DE LAGACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diario LA GACETA entregará gratis este sábado un póster gigante de la Selección Argentina para celebrar su clasificación a una nueva final bajo la dirección de Scaloni.
  • El póster de alta calidad (64x45,5 cm) se distribuirá gratis con la edición impresa. Ante la gran expectativa, el diario recomienda reservar el ejemplar con anticipación.
  • Esta iniciativa busca inmortalizar la pasión de los hinchas y el camino de la selección nacional, ofreciendo un objeto coleccionable ante una nueva hazaña deportiva.
Resumen generado con IA

La ilusión volvió a recorrer cada rincón del país. La Selección Argentina se clasificó nuevamente a una final y millones de argentinos ya cuentan las horas para acompañar otro capítulo histórico del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para celebrar este momento inolvidable, LA GACETA presentará este sábado una edición especial que incluirá un póster gigante de colección dedicado a la Selección Argentina finalista.

Con una medida de 64 x 45,5 centímetros e impreso en papel ilustración de alta calidad, el póster fue diseñado para convertirse en un recuerdo de una campaña que ya quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Las imágenes de los principales protagonistas y una composición exclusiva convierten esta pieza en un objeto ideal para conservar, enmarcar o compartir en casa, la oficina o cualquier rincón donde la pasión por la Selección tenga un lugar.

Una edición para guardar

Las grandes gestas deportivas quedan en la memoria colectiva, pero también en los recuerdos que acompañan a cada generación. Por eso, esta edición especial busca inmortalizar el camino de la Scaloneta hacia una nueva final con un producto pensado para coleccionar.

El póster se entregará sin cargo adicional junto con la edición impresa de LA GACETA de este sábado, hasta agotar ejemplares.

Reservá tu diario

Debido a la expectativa que genera este tipo de ediciones especiales, desde LA GACETA se recomienda reservar el ejemplar con anticipación en el punto de venta habitual para asegurarse de recibir el diario junto con el póster.

Porque hay momentos que merecen quedarse para siempre. Y esta nueva final de Argentina es uno de ellos.

Esta nota es de acceso libre.
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