La otra batalla mundialista: vuelos, reventa de entradas y precios imposibles para seguir a la Selección

Las páginas se actualizan constantemente. Hace horas, la conversación giraba alrededor del cabezazo de Lautaro Martínez, de la asistencia de Lionel Messi y de una remontada que ya ocupa un lugar entre los grandes triunfos históricos de la Selección. Esa alegría sigue intacta. Se nota en las gargantas gastadas de tanto cantar, en los videos del partido que vuelven a reproducirse en los celulares y en los abrazos que todavía se repiten cada vez que alguien recuerda el 2-1. Pero alcanza con que alguien pronuncie dos palabras "Nueva York" o "entradas" para que la charla cambie de rumbo. Ahora el desafío es encontrar la manera de seguir acompañando a la Selección.