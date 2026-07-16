Los alocados festejos de Colapinto y su llegada a Bélgica con la camiseta de la Selección
El piloto de Alpine explotó en sus redes sociales tras el épico 2-1 de la Selección ante Inglaterra. Conectó la mística de Maradona en el 86 con la locura actual de la "Scaloneta", chicaneó a sus compañeros de equipo británicos y le tiró un dardo al famoso streamer Speed. Esta mañana, llegó a los boxes de Spa Francorchamps con la vestimenta de los campeones del mundo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto llegó este jueves al circuito de Bélgica vistiendo la camiseta argentina para celebrar el pase de la Selección a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra.
- El piloto festejó en redes sociales con cargadas a sus compañeros británicos de Alpine y al streamer Speed, tras la agónica victoria de la Selección por 2-1 en semifinales.
- Colapinto disputará el GP de Bélgica este fin de semana, en una jornada dominical que coincidirá con la definición de la Copa del Mundo donde Argentina se enfrentará a España.
Tras la agónica y tremenda remontada de Argentina ante Inglaterra que decretó el pase a la final del Mundial 2026, Franco Colapinto inundó sus redes sociales con una serie de publicaciones que se volvieron virales en cuestión de minutos.
Apenas se consumó el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Colapinto descargó toda su adrenalina en su cuenta de X (ex Twitter). Compartió una foto movida y desenfocada donde se alcanzaba a distinguir la mítica camiseta alternativa azul con el dorsal número 10 de Lionel Messi y tiró una frase bien argentinaa:
“Qué felicidad. Vamos lrpmmmmmm”, escribió para abrir un hilo de festejos que desató la interacción de miles de fanáticos de los fierros y la redonda.
Minutos más tarde, la celebración se mudó a sus historias de Instagram, donde Franco armó un repaso visual cargado de épica. Compartió la icónica foto de Diego Armando Maradona festejando el "Gol del Siglo" ante los británicos en México 1986, seguida por la postal del grito de Enzo Fernández en el empate transitorio y una imagen de Messi batallando en el mediocampo. Una perfecta sintonía entre el barro histórico y la gesta actual de la "Scaloneta" en suelo estadounidense.
El dardo a Speed y la ley de la mufa
Sin embargo, el momento cumbre del folclore digital llegó cuando Colapinto decidió apuntar contra Darren Jason Watkins Jr., conocido mundialmente como Speed. El popular streamer estadounidense, confeso fanático de Cristiano Ronaldo y habitual detractor de Messi, estuvo presente en la tribuna de Atlanta vistiendo la indumentaria de los "Tres Leones".
Speed se transformó en una especie de "amuleto inverso" a lo largo de esta Copa del Mundo. Según detallaron las estadísticas, selección a la que el influencer le puso la camiseta en las instancias decisivas (Costa de Marfil, Cabo Verde, Brasil, Portugal y Egipto), selección que terminó eliminada de forma inmediata. Al concretarse el pase de Argentina, el pilarense entró a los comentarios de Instagram del streamer y le dejó un pedido:
“¡Esoo! Ponete la de España el domingo, dalee!”, chicaneó Franco, buscando activar los "superpoderes" de mala suerte del norteamericano a favor de la Albiceleste para la gran definición.
Picante en los boxes de Alpine y destino Spa
Esta explosión de alegría de Colapinto ya se venía cocinando en los días previos dentro de los talleres de la escudería Alpine. El bonaerense había advertido en sus redes el picante clima que se vivía de puertas para adentro con los mecánicos e ingenieros de su equipo: "¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", había anticipado entre risas.
Esta misma mañana, el pilarense apareció en el circuito belga vestido para la ocasión: con una camiseta azul de la Selección con el nombre de Messi en la espalda.
Este fin de semana, del 17 al 19 de julio, Colapinto volverá a subirse a su monoplaza para disputar el exigente Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. Franco buscará estirar su buena racha en la Fórmula 1 justo en la antesala de lo que promete ser un domingo de parálisis absoluta: desde las 16, mientras se disipe el humo de los motores en Europa, la Selección saldrá al césped de Nueva York para dirimir la Copa del Mundo ante España.