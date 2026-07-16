Los alocados festejos de Colapinto y su llegada a Bélgica con la camiseta de la Selección

Esta explosión de alegría de Colapinto ya se venía cocinando en los días previos dentro de los talleres de la escudería Alpine. El bonaerense había advertido en sus redes el picante clima que se vivía de puertas para adentro con los mecánicos e ingenieros de su equipo: "¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", había anticipado entre risas.