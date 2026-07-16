Copa del Mundo

Pizzi, Pernía y Cano: los argentinos que cambiaron de selección, pero no igualaron a Di Stéfano

Los tres defendieron a España tras desarrollar sus carreras en Europa. A diferencia de Di Stéfano, nunca jugaron oficialmente para la Mayor argentina.

CAMINO DISTINTO. Pizzi, Pernía y Cano terminaron jugando para España, aunque nunca lo hicieron oficialmente con la Mayor argentina.
CAMINO DISTINTO. Pizzi, Pernía y Cano terminaron jugando para España, aunque nunca lo hicieron oficialmente con la Mayor argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cano, Pizzi y Pernía jugaron mundiales para España tras quedar fuera de la Selección Argentina, sin lograr igualar el doble debut oficial histórico de Alfredo Di Stéfano.
  • Cano disputó el Mundial 1978, Pizzi el de 1998 y Pernía el de 2006. Pese a tener vínculos juveniles con la AFA, los tres futbolistas sumaron partidos oficiales solo con España.
  • El análisis de estas trayectorias resalta la vigencia del récord único de Di Stéfano, una hazaña difícil de repetir bajo las actuales reglamentaciones de la FIFA.
Resumen generado con IA

Después de Alfredo Di Stéfano hubo otros futbolistas nacidos en Argentina que llegaron a vestir la camiseta de España. Sin embargo, ninguno logró repetir el histórico doble recorrido oficial que protagonizó la leyenda de Real Madrid.

El primero fue Rubén Cano, mendocino que integró el proceso argentino rumbo al Mundial de 1974, aunque nunca debutó oficialmente con la Mayor. Luego se nacionalizó español y terminó disputando el Mundial de 1978, además de convertir el recordado gol que clasificó a España a ese torneo.

Años más tarde apareció Juan Antonio Pizzi. El delantero santafesino pasó por procesos vinculados a la AFA y llegó a disputar amistosos no oficiales antes de nacionalizarse. Con España jugó el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa de 1996.

El último caso fue Mariano Pernía

El lateral nacido en Tandil construyó toda su carrera europea en España y, tras destacarse en Getafe y Atlético de Madrid, fue convocado para el Mundial de Alemania 2006. Aunque había estado en la órbita de la AFA durante su juventud, nunca llegó a debutar oficialmente con Argentina.

Los tres quedaron ligados a España, aunque ninguno pudo integrar el exclusivo grupo que todavía tiene un solo integrante: Alfredo Di Stéfano.

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