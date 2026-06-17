Organizaciones tucumanas piden a los senadores que frenen cambios a la Ley de Tierras

La iniciativa, que se debate en el Senado bajo la denominación de “inviolabilidad de la propiedad privada”, es cuestionada por los firmantes porque consideran que implica una derogación sustancial de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la extranjerización de tierras rurales en Argentina. En ese sentido, solicitan a los senadores que voten en contra de la iniciativa.