Cartas de lectores: Administrando pobreza

Cuántas apariencias engañosas elucubran desde el gobierno nacional, dando lastimosas muestras de que la economía camina a pasos agigantados a lo largo y ancho de nuestro país. Por nombrar algunas ostentaciones.: el FMI a través del City Morgan mejora la calificación en los resultados económicos; el Gobierno nacional festeja la baja de la (disfrazada) inflación; Luis Caputo consiguió inyectar dólares a través de un préstamo externo (sigue el endeudamiento). Y cuántas otras atrocidades que no hacen más que ocultar la penosa y cruel realidad que vivimos los argentinos: salarios de pobreza; jubilados al borde de la indigencia; universidades con caos presupuestario; economía onerosa y estancada; pymes en situación de quebranto; tarifas de servicios públicos impagables. Todo este escollo económico no hace más que alentar la desazón y desesperanza en la sociedad argentina. Nuestro Tucumán no está exento a esta problemática inundada de agua y falsas promesas que incurrieron otrora gobernantes y políticos que hoy quieren descaradamente salir a la palestra política prometiendo vanidades y falsas promesas en caso de ser electos y hoy que son parte íntima del Gobierno nacional. Me permito sugerirles que generen de manera solidaria un evento artístico musical que se denomine “Festival Administrando Pobreza”, naturalmente con presencia de sus conmilitones connacionales.